Будет ли действовать в Киеве комендантский час в новогоднюю ночь и какая будет праздничная программа

Новогодняя елка в Киеве в начале 2023 года. Фото: КГГА

В Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко.

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По его словам, на Рождество и Новый год в Киеве не будут проводить никаких массовых мероприятий, не будет ярмарки и празднования. Так решили в Совете Обороны Киева.

"Если и будут отдельные точечные мероприятия, то они будут проводиться на закрытых локациях с соблюдением всех определенных мер безопасности. Также подчеркиваю, что без использования бюджетных средств", — заверил Попко.

Когда откроют новогоднюю елку в столице

В Киеве также начались работы по установке новогодней елки на Софиевской площади сегодня, 3 декабря. Открыть ее планируют 6 декабря ко Дню Святого Николая.

"Елка будет установлена исключительно за средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию", — подчеркнул он.

По его словам, елка на площади будет стоять до 10 января.

Меры предосторожности во время новогодних праздников

Кроме того, глава Киевской МВА призвал всех жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь враг усилил свои атаки на территорию Украины.

"Я очень надеюсь на сознание киевлян, что во время новогодних праздников не взорвется ни одна петарда и фейерверк. Во-первых, это запрещено законом и за это можно понести ответственность. Во-вторых, звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов. Таким образом, нанося вред психическому здоровью человека, — добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ответственность за обслуживание столичной новогодней елки берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".