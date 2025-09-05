Як часто кияни донатять на армію — відео

Кияни часто донатять. Фото: Новини.LIVE

П'ятого вересня світ відзначає Міжнародний день благодійності. Це свято для України стало особливо актуальним від початку повномасштабного вторгнення. Тоді чи не кожен громадянин донатив на підтримку армії.

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, як часто вони долучаються до благодійності на четвертий рік великої війни.

Кияни продовжують донатити на ЗСУ

Переважна більшість з опитаних киян долучаються до благодійності, однак вже не так активно, як у 2022 році.

"Раз на місяць";

"Доначу, коли хочу";

"Часто. У нас в університеті відкривають збори, і я надсилаю кошти туди".

Однак якщо на початку великої війни містяни активно долучались до закриття "банок" без перевірки персоналій, то нині налаштовують свої щомісячні платежі на збори конкретних благодійників.

"У нас на роботі вираховують з зарплатні на підтримку армії. Також скидаю кошти Лачену";

"У мене є два джерела, яким я довіряю. Це Іван Яковина і підрозділ, якому я кидаю на "банку" час від часу";

"По телевізору показують QR код в новинах, і туди я перераховувала рази чотири";

"У мене син і племінник на війні. Збираємо їм на машину зараз".

Нагадаємо, Головне управління розвідки передали Музею війни макети морських дронів, які беруть участь у спецопераціях. Також КМВА планує пришвидшити процес надання фінансової допомоги киянам, які постраждали під час російського обстрілу.