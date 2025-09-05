Как часто киевляне донатят на армию — видео

Киевляне часто донатят. Фото: Новини.LIVE

Пятого сентября мир отмечает Международный день благотворительности. Этот праздник для Украины стал особенно актуальным с начала полномасштабного вторжения. Тогда едва ли не каждый гражданин донатил в поддержку армии.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян, как часто они приобщаются к благотворительности на четвертый год большой войны.

Киевляне продолжают донатить на ВСУ

Подавляющее большинство из опрошенных киевлян приобщаются к благотворительности, однако уже не так активно, как в 2022 году.

"Раз в месяц";

"Доначу, когда хочу";

"Часто. У нас в университете открывают сборы, и я отправляю деньги туда".

Однако если в начале большой войны горожане активно приобщались к закрытию "банок" без проверки персоналий, то сейчас настраивают свои ежемесячные платежи на сборы конкретных благотворителей.

"У нас на работе высчитывают из зарплаты на поддержку армии. Также сбрасываю средства Лачену";

"У меня есть два источника, которым я доверяю. Это Иван Яковина и подразделение, которому я бросаю на "банку" время от времени";

"По телевизору показывают QR код в новостях, и туда я перечисляла раза четыре";

"У меня сын и племянник на войне. Собираем им на машину сейчас".

Напомним, Главное управление разведки передали Музею войны макеты морских дронов, которые участвуют в спецоперациях. Также КМВА планирует ускорить процесс оказания финансовой помощи киевлянам, пострадавшим во время российского обстрела.