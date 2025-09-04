У Києві пришвидшать виплати після обстрілів РФ

Люди, що постраждали внаслідок атаки РФ, оформлюють виплати. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Постраждалі внаслідок російського обстрілу Києва 28 серпня отримали виплати швидше, ніж за тиждень. Відтепер й надалі гроші постраждалим внаслідок ворожих обстрілів виплачуватимуть швидше.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив за підсумками зустрічі з жителями Дарницького району столиці у четвер, 4 вересня.

Постраждалим через удари РФ швидше виплачуватимуть гроші

"Сьогодні також працюю в Дарницькому районі, щоб пришвидшити допомогу нашим постраждалим людям. Викликав заступників голови КМДА, директорів профільних департаментів на пряме спілкування з громадянами", — повідомив Ткаченко.

А також зазначив, що незалежно від того, якою є просвітницькі кампанії, люди після атаки перелякані, вони не знають що робити. За його словами, їм потрібна підтримка і сприяння тих, хто має владу і приймає рішення.

"Якщо треба зробити це по четвертому, по пʼятому колу — будемо на місці, і будемо працювати з людьми. Це наша робота.

Сьогодні озвучували типові питання, на які ми знаємо як реагувати й допомагаємо. Проте є індивідуальні випадки. По них працюватимуть оперативні групи на постійній основі в кожному районі. Роботу такої групи в Дарницькому районі ми, власне і розпочали", — зазначив очільник КМВА.

А також додав, що протягом тижня буде введено на базі ЦНАПів соціальних менеджерів, які відтепер супроводжують кожну родину.

За словами Ткаченка, після атаки 28 серпня голова району Олександр Ковтунов працює, щоб пришвидшити виплати. Зокрема, є рішення, які дозволили надати грошову допомогу людям швидше, ніж за тиждень. У тому числі тим, хто втратив житло.

"Це вперше так, і цей досвід ми будемо масштабувати. За планом далі робота у Святошинському районі й той самий принцип — чиновники будуть з людьми доти, доки проблеми не вирішаться", — резюмував Ткаченко.

Нещодавно стало відомо, що у Києві змінять механізм допомоги постраждалим внаслідок обстрілів РФ.

Раніше ми інформували, що вранці 2 вересня російські окупанти безпілотниками атакували Київ.