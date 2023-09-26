Чи є майбутнє у київської трамвайної мережі

Трамвай на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київські трамваї — повільні бляшанки на колесах чи транспорт майбутнього? Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко вважає, що це саме той транспорт, у який влада Києва повинна вкладати кошти, а не нехтувати ним.

Про це експерт повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

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Майбутнє трамваїв

Багато киян вважає трамваї вимираючим видом транспорту. Однак з цим точно не погодяться жителі Борщагівки, для яких трамваї стали фактично наземним метрополітеном — швидкісні, пунктуальні та з новини вагонами.

Однак є й інша сторона медалі — маршрути, де їздять старі "Татри" — не інклюзивні, повільні та без кондиціонерів.

"Наприклад, трамвай №18 рухається з середньою швидкістю менше 10 кілометрів на годину. Це він ходить по вулиці Дмитрівській і від Глибочицької відповідно. Це, по суті, якщо людина йде трошки прискореним кроком — ну кому в Києві такий транспорт цікавий? Звичайно, що в таких випадках люди будуть обирати щось інше: або ж ті самі автобуси чи маршрутки, або власний автомобіль відповідно", — розповідає транспортний експерт.

Проблема такого занепаду трамвайної мережі заключається в недостатньому фінансуванні.

"Потрібно замінювати рейки, шпали, де це потрібно, і щоб була інфраструктура, по якій будуть їхати швидкісні трамваї, і вже потім можна буде говорити про закупівлю нових трамваїв", — наголошує Олександр Гречко.

Також експерти вважають за необхідне повернути трамвай на міст Патона, щоб жителі Троєщини знову отримали зручний та швидкий транспорт через Дніпро.

Нагадаємо, в Одесі зʼявився перший трамвай з кондиціонером. Його створили завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року.