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Чи є майбутнє у київської трамвайної мережі

26 вересня 2023 06:11
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Чи є майбутнє у київської трамвайної мережі
Трамвай на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Київські трамваї — повільні бляшанки на колесах чи транспорт майбутнього? Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко вважає, що це саме той транспорт, у який влада Києва повинна вкладати кошти, а не нехтувати ним.

Про це експерт повідомив в інтервʼю Новини.LIVE. 

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Майбутнє трамваїв

Багато киян вважає трамваї вимираючим видом транспорту. Однак з цим точно не погодяться жителі Борщагівки, для яких трамваї стали фактично наземним метрополітеном — швидкісні, пунктуальні та з новини вагонами. 

Однак є й інша сторона медалі — маршрути, де їздять старі "Татри" — не інклюзивні, повільні та без кондиціонерів. 

"Наприклад, трамвай №18 рухається з середньою швидкістю менше 10 кілометрів на годину. Це він ходить по вулиці Дмитрівській і від Глибочицької відповідно. Це, по суті, якщо людина йде трошки прискореним кроком — ну кому в Києві такий транспорт цікавий? Звичайно, що в таких випадках люди будуть обирати щось інше: або ж ті самі автобуси чи маршрутки, або власний автомобіль відповідно", — розповідає транспортний експерт. 

Проблема такого занепаду трамвайної мережі заключається в недостатньому фінансуванні. 

"Потрібно замінювати рейки, шпали, де це потрібно, і щоб була інфраструктура, по якій будуть їхати швидкісні трамваї, і вже потім можна буде говорити про закупівлю нових трамваїв", — наголошує Олександр Гречко. 

Також експерти вважають за необхідне повернути трамвай на міст Патона, щоб жителі Троєщини знову отримали зручний та швидкий транспорт через Дніпро. 

Нагадаємо, в Одесі зʼявився перший трамвай з кондиціонером. Його створили завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року.

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