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Есть ли будущее у киевской трамвайной сети

26 сентября 2023 06:11
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Есть ли будущее у киевской трамвайной сети
Трамвай на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Киевские трамваи — медленные жестянки на колесах или транспорт будущего? Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко считает, что это именно тот транспорт, в который власти Киева должны вкладывать средства, а не пренебрегать им.

Об этом эксперт сообщил в интервью Новини.LIVE.

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Будущее трамваев

Многие киевляне считают трамваи вымирающим видом транспорта. Однако с этим точно не согласятся жители Борщаговки, для которых трамваи стали фактически наземным метрополитеном — скоростные, пунктуальные и новостные вагоны.

Однако есть и другая сторона медали – маршруты, где ездят старые "Татры" – не инклюзивные, медленные и без кондиционеров.

"Например, трамвай №18 движется со средней скоростью менее 10 километров в час. Это он ходит по улице Дмитровской и от Глубочицкой соответственно. Это, по сути, если человек идет немного ускоренным шагом — ну кому в Киеве такой транспорт интересен? Конечно, что в таких случаях люди будут выбирать что-то другое: либо те же автобусы или маршрутки, либо собственный автомобиль соответственно", — рассказывает транспортный эксперт.

Проблема такого упадка трамвайной сети заключается в недостаточном финансировании.

"Нужно заменять рельсы, шпалы, где это нужно, и чтобы была инфраструктура, по которой будут ехать скоростные трамваи, и уже потом можно будет говорить о закупке новых трамваев", — отмечает Александр Гречко.

Также эксперты считают необходимым вернуть трамвай на мост Патона, чтобы жители Троещины снова получили удобный и быстрый транспорт через Днепр.

Напомним, в Одессе появился первый трамвай с кондиционером. Его создали благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года.

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