У Києві на лівому березі не курсуватимуть трамваї та тролейбуси 12 січня

Люди заходить в автобус. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 12 січня, тимчасово змінюють роботу громадського транспорту через перебої в русі електротранспорту. Містян попереджають, що частину маршрутів обслуговуватимуть автобуси, а на окремих напрямках можливі затримки.

Про це повідомляють у КП "Київпастранс".

Отже, у Києві 12 січня у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжать дублювати автобуси.

Транспорт на правому березі столиці курсуватиме з можливим відхиленням від графіків.



Автобусне сполучення організовано за наступними маршрутами:

За трамвайними маршрутами:

22т — просп. Воскресенський — ЗЗБК;

27т — вул. Милославська — ст. м. "Позняки";

28т — вул. Милославська — ст. м. "Лісова";

29т — ст. м." Бориспільська — ст. м. "Лісова";

За тролейбусними маршрутами:

29тр — Дарницька пл. — Зал. ст. "Куренівка";

30тр — вул. Милославська — вул. Кадетський Гай;

31тр — вул. Милославська — ст. м."Лук'янівська";

47тр — вул. Милославська — ст. м." Мінська";

50тр — вул. Милославська — ст. м."Либідська";

50кр — вул. Милославська — Дарницька пл.

Нагадаємо, що 9 січня на лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл РФ.

