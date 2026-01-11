У Києві на лівому березі не курсуватимуть трамваї та тролейбуси 12 січня

Чи курсуватимуть у Києві завтра трамваї та тролейбуси — деталі
У Києві у понеділок, 12 січня, тимчасово змінюють роботу громадського транспорту через перебої в русі електротранспорту. Містян попереджають, що частину маршрутів обслуговуватимуть автобуси, а на окремих напрямках можливі затримки.
Про це повідомляють у КП "Київпастранс".
Де завтра у Києві не курсуватимуть трамваї та тролейбуси
Отже, у Києві 12 січня у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжать дублювати автобуси.
Транспорт на правому березі столиці курсуватиме з можливим відхиленням від графіків.
Автобусне сполучення організовано за наступними маршрутами:
За трамвайними маршрутами:
- 22т — просп. Воскресенський — ЗЗБК;
- 27т — вул. Милославська — ст. м. "Позняки";
- 28т — вул. Милославська — ст. м. "Лісова";
- 29т — ст. м." Бориспільська — ст. м. "Лісова";
За тролейбусними маршрутами:
- 29тр — Дарницька пл. — Зал. ст. "Куренівка";
- 30тр — вул. Милославська — вул. Кадетський Гай;
- 31тр — вул. Милославська — ст. м."Лук'янівська";
- 47тр — вул. Милославська — ст. м." Мінська";
- 50тр — вул. Милославська — ст. м."Либідська";
- 50кр — вул. Милославська — Дарницька пл.
Нагадаємо, що 9 січня на лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл РФ.
