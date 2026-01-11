Відео
Головна Київ Чи курсуватимуть у Києві завтра трамваї та тролейбуси — деталі

Чи курсуватимуть у Києві завтра трамваї та тролейбуси — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 22:15
У Києві на лівому березі не курсуватимуть трамваї та тролейбуси 12 січня
Люди заходить в автобус. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 12 січня, тимчасово змінюють роботу громадського транспорту через перебої в русі електротранспорту. Містян попереджають, що частину маршрутів обслуговуватимуть автобуси, а на окремих напрямках можливі затримки.

Про це повідомляють у КП "Київпастранс".

Читайте також:

Де завтра у Києві не курсуватимуть трамваї та тролейбуси 

Отже, у Києві 12 січня у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжать дублювати автобуси.

Транспорт на правому березі столиці курсуватиме з можливим відхиленням від графіків.
 
Автобусне сполучення організовано за наступними маршрутами:

За трамвайними маршрутами: 

  • 22т — просп. Воскресенський — ЗЗБК; 
  • 27т — вул. Милославська — ст. м. "Позняки"; 
  • 28т — вул. Милославська — ст. м. "Лісова"; 
  • 29т — ст. м." Бориспільська — ст. м. "Лісова"; 

 За тролейбусними маршрутами:

  • 29тр — Дарницька пл. — Зал. ст. "Куренівка"; 
  • 30тр — вул. Милославська — вул. Кадетський Гай; 
  • 31тр — вул. Милославська — ст. м."Лук'янівська"; 
  • 47тр — вул. Милославська — ст. м." Мінська"; 
  • 50тр — вул. Милославська — ст. м."Либідська"; 
  • 50кр — вул. Милославська — Дарницька пл.
Чи курсуватимуть завтра трамваї та тролейбуси у Києві
Скриншот повідомлення КМДА/сайт

Нагадаємо, що 9 січня на лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл РФ.

Енергетичний експерт відповів, чи покращиться ситуація зі світлом у Києві на тижні з 12 січня.

Київ автобуси відключення світла громадський транспорт трамвай тролейбуси
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
