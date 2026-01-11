Видео
Главная Киев Будут ли курсировать в Киеве завтра трамваи и троллейбусы

Будут ли курсировать в Киеве завтра трамваи и троллейбусы

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 22:15
В Киеве на левом берегу не будут курсировать трамваи и троллейбусы 12 января
Люди заходит в автобус. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 12 января, временно меняют работу общественного транспорта из-за перебоев в движении электротранспорта. Горожан предупреждают, что часть маршрутов будут обслуживать автобусы, а на отдельных направлениях возможны задержки.

Об этом сообщают в КП "Киевпастранс".

Где завтра в Киеве не будут курсировать трамваи и троллейбусы

Итак, в Киеве 12 января в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу, для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов продолжат дублировать автобусы.

Транспорт на правом берегу столицы будет курсировать с возможным отклонением от графиков.

Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:

По трамвайным маршрутам:

  • 22т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;
  • 27т — ул. Милославская — ст. м. "Позняки";
  • 28т — ул. Милославская — ст. м. "Лесная";
  • 29т — ст. м. "Бориспольская" — ст. м. "Лесная";

По троллейбусным маршрутам:

  • 29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. "Куреневка";
  • 30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
  • 31тр — ул. Милославская — ст. м. "Лукьяновская";
  • 47тр — ул. Милославская — ст. м. "Минская";
  • 50тр — ул. Милославская — ст. м. "Лыбедская";
  • 50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.
Чи курсуватимуть завтра трамваї та тролейбуси у Києві
Скриншот сообщения КГГА/сайт

Напомним, что 9 января на левом берегу Киева остановили электротранспорт из-за обстрела РФ.

Энергетический эксперт ответил, улучшится ли ситуация со светом в Киеве на неделе с 12 января.

Киев автобусы отключения света общественный транспорт трамвай троллейбусы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
