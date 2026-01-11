В Киеве на левом берегу не будут курсировать трамваи и троллейбусы 12 января

Будут ли курсировать в Киеве завтра трамваи и троллейбусы
В Киеве в понедельник, 12 января, временно меняют работу общественного транспорта из-за перебоев в движении электротранспорта. Горожан предупреждают, что часть маршрутов будут обслуживать автобусы, а на отдельных направлениях возможны задержки.
Об этом сообщают в КП "Киевпастранс".
Где завтра в Киеве не будут курсировать трамваи и троллейбусы
Итак, в Киеве 12 января в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу, для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов продолжат дублировать автобусы.
Транспорт на правом берегу столицы будет курсировать с возможным отклонением от графиков.
Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:
По трамвайным маршрутам:
- 22т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;
- 27т — ул. Милославская — ст. м. "Позняки";
- 28т — ул. Милославская — ст. м. "Лесная";
- 29т — ст. м. "Бориспольская" — ст. м. "Лесная";
По троллейбусным маршрутам:
- 29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. "Куреневка";
- 30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
- 31тр — ул. Милославская — ст. м. "Лукьяновская";
- 47тр — ул. Милославская — ст. м. "Минская";
- 50тр — ул. Милославская — ст. м. "Лыбедская";
- 50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.
Напомним, что 9 января на левом берегу Киева остановили электротранспорт из-за обстрела РФ.
Энергетический эксперт ответил, улучшится ли ситуация со светом в Киеве на неделе с 12 января.
Читайте Новини.LIVE!