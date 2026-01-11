В Киеве на левом берегу не будут курсировать трамваи и троллейбусы 12 января

Люди заходит в автобус. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 12 января, временно меняют работу общественного транспорта из-за перебоев в движении электротранспорта. Горожан предупреждают, что часть маршрутов будут обслуживать автобусы, а на отдельных направлениях возможны задержки.

Об этом сообщают в КП "Киевпастранс".

Реклама

Читайте также:

Где завтра в Киеве не будут курсировать трамваи и троллейбусы

Итак, в Киеве 12 января в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу, для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов продолжат дублировать автобусы.

Транспорт на правом берегу столицы будет курсировать с возможным отклонением от графиков.



Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:

По трамвайным маршрутам:

22т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;

27т — ул. Милославская — ст. м. "Позняки";

28т — ул. Милославская — ст. м. "Лесная";

29т — ст. м. "Бориспольская" — ст. м. "Лесная";

По троллейбусным маршрутам:

29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. "Куреневка";

30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

31тр — ул. Милославская — ст. м. "Лукьяновская";

47тр — ул. Милославская — ст. м. "Минская";

50тр — ул. Милославская — ст. м. "Лыбедская";

50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.

Скриншот сообщения КГГА/сайт

Напомним, что 9 января на левом берегу Киева остановили электротранспорт из-за обстрела РФ.

Энергетический эксперт ответил, улучшится ли ситуация со светом в Киеве на неделе с 12 января.