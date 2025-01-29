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Чи можуть у Києві облаштувати безпечні зупинки — у КМДА відповіли

29 січня 2025 17:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зупинки-укриття у Києві — в КМДА сказали, чому їх немає у столиці
Зупинка-укриття у Харкові. Ілюстративне фото: objectiv.tv
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві наразі немає сертифікованих споруд, які можна було б встановити на зупинках у якості укриття. Як тільки з'явиться можливість встановити таку споруду, влада клопотатиме про виділення коштів на виконання цих робіт.

Про це у середу, 29 січня, заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Під час круглого столу голова бюджетної комісії Андрій Вітренко запитав у директора департаменту транспортної інфраструктури, чи надходили відповідні пропозиції щодо облаштування безпечних зупинок у місті Києві.

Кандибор відповів, що питанням цивільного захисту опікується відповідний департамент, і наразі немає сертифікованих споруд, які можна було б встановити на зупинках. Він додав, що якщо така можливість з’явиться, департамент ініціюватиме виділення коштів на ці потреби.

"За п’ять років роботи в міській раді ви мали б зорієнтуватися, що питання цивільного захисту належить до компетенції департаменту цивільного захисту. Наразі немає жодної сертифікованої споруди, яку можна було б встановити на зупинці. Якщо буде доведено необхідність таких споруд і з’явиться можливість їхнього встановлення, ми ініціюватимемо виділення коштів на виконання цих робіт", — сказав Кандибор.

Також обговорювалась можливість використання підземних пішохідних переходів як найпростіших укриттів. За словами Кандибора, ДСНС нещодавно віднесла їх до категорії найпростіших укриттів без додаткового облаштування. Водночас посадовець наголосив, що найпростіші укриття повинні мати доступ до води та місця для сидіння.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу зазначив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає чималих збитків.

Також ми писали, що станом на сьогодні для громадського транспорту у Києві не вистачає близько 50% водіїв.

Київ КМДА повітряна тривога укриття громадський транспорт

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