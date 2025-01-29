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Могут ли в Киеве поставить безопасные остановки — в КГГА ответили

29 января 2025 17:11
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Остановки-укрытия в Киеве — в КГГА сказали, почему их нет в столице
Остановка-укрытие в Харькове. Иллюстративное фото: objectiv.tv
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве пока нет сертифицированных сооружений, которые можно было бы установить на остановках в качестве укрытия. Как только появится возможность установить такое сооружение, власти будут ходатайствовать о выделении средств на выполнение этих работ.

Об этом в среду, 29 января, заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время круглого стола глава бюджетной комиссии Андрей Витренко спросил у директора департамента транспортной инфраструктуры, поступали ли соответствующие предложения по обустройству безопасных остановок в городе Киеве.

Кандыбор ответил, что вопросом гражданской защиты занимается соответствующий департамент, и пока нет сертифицированных сооружений, которые можно было бы установить на остановках. Он добавил, что если такая возможность появится, департамент будет инициировать выделение средств на эти цели.

"За пять лет работы в городском совете вы должны были бы сориентироваться, что вопрос гражданской защиты относится к компетенции департамента гражданской защиты. Пока нет ни одного сертифицированного сооружения, которое можно было бы установить на остановке. Если будет доказана необходимость таких сооружений и появится возможность их установки, мы будем инициировать выделение средств на выполнение этих работ", — сказал Кандибор.

Также обсуждалась возможность использования подземных пешеходных переходов как простейших укрытий. По словам Кандибора, ГСЧС недавно отнесла их к категории простейших укрытий без дополнительного обустройства. В то же время чиновник отметил, что простейшие укрытия должны иметь доступ к воде и места для сидения.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время круглого стола отметил, что остановка общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве причиняет немалый ущерб.

Также мы писали, что по состоянию на сегодня для общественного транспорта в Киеве не хватает около 50% водителей.

Киев КГГА воздушная тревога укрытия общественный транспорт

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