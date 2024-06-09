Оренда квартири в Києві - скільки коштує житло в Голосіївському районі

ЖК в Голосіївському районі. Фото: з відкритих джерел

Пів року, як шість станцій синьої гілки метро в Києві не функціонують, цим самим спричинивши транспортний колапс у найбільш населеному, Голосіївському районі столиці. За цей час люди пересіли на таксі, купили дешеві авто або ж живуть у кілометрових чергах на зупинках, щоб влізти в М2. В Київраді заявили, що метро в червні не відновлять, як обіцяли раніше.

Як це все відображається на ринку нерухомості — в матеріалі Новини.LIVE.

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Ціни на оренду житла

Голосіївський район завжди приваблював мешканців тим, що там величезний парк для відпочинку, а також метро. До речі, це одні з найновіших станцій — "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська"… Та попри "молодий вік", аварія сталася саме між "Деміївською" та "Либідською". Тоді експерти прогнозували, що в короткостроковій перспективі для ринку оренди та купівлі житла такий транспортний колапс має невелике значення. Але тоді йшлося про шість місяців без метро.

В Київраді заявили — прогнозують, що на ремонт метро треба ще щонайменше вісім місяців. Тим часом ринок нерухомості продовжує жити далі, та ціни на оренду житла в цьому районі не впали, а навпаки подекуди ростуть.

У цьому районі неможливо знайти однокімнатну квартиру зі свіжим ремонтом дешевше, ніж за 15 000 грн. І тут не має значення не те що наявність метро, а і відстань до нього. А якщо ви хочете жити в сучасному ЖК, тоді готуйте 20,30, а то й 40 тисяч гривень за місяць оренди.

Ціна за оренду квартири біля ст. м. "Деміївська". Фото: скриншот

Ціна за оренду квартири біля ст. м. "Теремки". Фото: скриншот

Ціна на оренду квартири біля ст. м. "Васильківська". Фото: скриншот

Купівля квартири в Києві

Щодо купівлі квартир, то ринком у Києві керує не робота метро, а війна. Все залежить від того, в якому фінансовому стані перебуває забудовник, чи продовжується будівництво. А вже далі за класикою — район, клас житла тощо.

Якщо ви плануєте купити квартиру в новобудові, то варто перевірити реальний статус об'єкта. Наразі це можна зробити за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Таку інформацію Новини.LIVE надала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Спеціальне майнове право (СМП) — різновид майнового права, яке засвідчує факт володіння і розпорядження об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості (МОН). Для того, щоб зареєструвати таке право, замовнику будівництва потрібно створити низку визначених документів у ЄДЕССБ і оприлюднити детальну інформацію про об’єкт будівництва та дані про себе. Але заява про державну реєстрацію спеціального майнового права надається до ДРРП автоматично", — розповіла Шуляк.

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: Facebook

Вона наголосила, що лише за місяць автоматично зареєстровано 11 378 тисяч майбутніх обʼєктів нерухомості, і відтепер українці, які вкладають гроші в житло, можуть перевірити стан об'єкта, який вони планують обрати.

Алгоритм перевірки житла потенційним інвестором такий:

Отримати у забудовника ідентифікатор об’єкта нерухомості (квартири, паркомісця чи приміщення), який їх зацікавив;

Зайти на портал ЄДЕССБ, у розділі ''Реєстри'', обрати підрозділ ''Спеціальне майнове право'' та документ ''Заява про реєстрацію майнового права в ДРРП'';

У полі ''Ідентифікатор об'єкта будівництва'' ввести ідентифікатор для пошуку заяви про реєстрацію СМП. В ній зазначено документи, на підставі яких відбувалася реєстрація СМП та їхні статуси: дозвільний документ, відомості про визначення гарантійної частки, про визначення адреси та інші документи для її створення;

Перейти із заяви на дозвільний документ та переглянути його статус — він покаже, чи має замовник право будувати той об'єкт, який планує придбати інвестор;

У відомостях про визначення гарантійної частки можна переглянути, чи обʼєкт є гарантійною часткою, яку не можна продавати, а також осіб, які мають право продажу обʼєкта, чи залучаються кошти від девелопера;

В проєктній документації можна знайти характеристики обʼєкта, що буде збудовано;

Також можливо переглянути інші повʼязані документи та визначити відповідність об'єкта будівництва заявленим у договорі, що допоможе прийняти рішення про інвестування.

Нагадаємо, раніше ми писали про ціни на бюджетну однокімнатну квартиру в Києві, адже багато людей мріють про можливість придбати доступне житло в столиці. Вартість квартир залежить від багатьох факторів: багато важить не тільки стан житла і кількість квадратних метрів.