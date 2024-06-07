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Влітку метро не буде — коли запрацює синя гілка в Києві

7 червня 2024 06:06
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Коли відкриється синя гілка метро у Києві - останні новини
Метро в Києві. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Шість станцій синьої гілки метро в Києві закрили ввечері 8 січня 2023 року через аварійність. На наступний день влада міста та керівництво метрополітену зробило заяву, що ремонт зроблять за пів року, отже відкритися станції мають 8 червня 2024 року. 

Чи запрацює повноцінно синя гілка метро і як жили весь цей час мешканці Голосіївського району — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Закриття станцій метро 

Ввечері 8 грудня у Києві різко зачинили шість станцій метро — Деміївську, Голосіївську, Васильківську, ВДНГ, Іподром та Теремки. Головна аварія сталася між станціями Деміївська та Либідська. Через півтора місяці в підземелля спустилася комісія, аби дослідити стан аварійного тунелю. На місці працювало і Новини.LIVE.Тоді виявили протікання. Ремонтні роботи розпочали і всередині тунелю і зовні біля станції Деміївська. 

Життя без метро 

Для людей на заміну метро влада запустила автобус М2, який курсує лінією зачинених станцій і не зупиняється на інших зупинках. Обіцяли інтервал в 45 секунд між маршрутами, але по факту кількість людей настільки велика, що кінцеві зупинки завжди переповнені. Під час тривоги цей транспорт не ходить, людям доводиться або чекати відбою просто неба, або платити за таксі. 

станция Лыбидська
Черга на М2 на станції Либідська. Фото: Новини.LIVE

У травні 2024 на Либідській, крайній зупинці М2, стався прорив трубопроводу. Це ще погіршило транспортну розв'язку, адже частину дороги перекрили. 

У Верховній Раді за цей час створили тимчасову спеціальну комісію по Києву. На її перше засідання приходив і мер Віталій Кличко з керівництвом метрополітену. Заява була шокуюча — в метро нежить, а такі хвороби лікують не одразу. Відповідне відео опублікувало Новини.LIVE. 

Відкриття станцій 

Згідно з першою обіцянкою влади відкриття станцій має відбутися 8 червня. Однак, як повідомляють в Київраді, цього не станеться. Ймовірно, що ремонт не завершать навіть до кінця літа. 

"В цю суботу (8 червня. — Ред.) точно не відкриють. Була обіцянка за пів року, але ми всі одразу казали, що це нереально. Що відбувається сьогодні, то встигли лише розібрати тунель. Але все ж треба побудувати заново, відновити благоустрій. Але враховуючи темпи, з якими все будується в Києві, то я  невпевнений, що треба буде пів року ще. Я думаю, що затягнеться мінімум ще на 8 місяців", — сказав Новини.LIVE депутат Київради Андрій Вітренко. 

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на синій гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська". Крім того, держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа". 

В той же час у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Винограрад, очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн. Таке рішення місцевої влади критикують через те, що в Київському метрополітені є невирішені нагальні проблеми, та і виділення шалених коштів під час активного наступу ворога на сході є недоречним. 

метро
Київ
громадський транспорт
Віталій Кличко

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