Аренда квартиры в Киеве - сколько стоит жилье в Голосеевском районе

ЖК в Голосеевском районе. Фото: из открытых источников

Полгода, как шесть станций синей ветки метро в Киеве не функционируют, тем самым это повлекло транспортный коллапс в наиболее населенном Голосеевском районе столицы. За это время люди пересели на такси, купили дешевые авто или живут в километровых очередях на остановках, чтобы влезть в М2. В Киевсовете заявили, что метро в июне не возобновят, как обещали ранее.

Как все это отражается на рынке недвижимости — в материале Новини.LIVE.

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Цены на аренду жилья

Голосеевский район всегда привлекал людей тем, что там огромный парк для отдыха, а также метро. Кстати, это одни из новейших станций — "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская"… Но, несмотря на "молодой возраст", авария произошла именно между "Демиевской" и "Лыбидской". Тогда эксперты прогнозировали, что в краткосрочной перспективе для рынка аренды и покупки жилья такой транспортный коллапс имеет небольшое значение. Но тогда речь шла о шести месяцах без метро.

В Киевсовете заявили — прогнозируют, что на ремонт метро нужно еще не менее восьми месяцев. Тем временем рынок недвижимости продолжает жить дальше, и цены на аренду жилья в этом районе не упали, а наоборот, где-то растут.

В этом районе невозможно найти однокомнатную квартиру со свежим ремонтом дешевле, чем за 15 000 грн. И здесь не имеет значения не только наличие метро, но и расстояние до него. А если вы хотите жить в современном ЖК, то готовьте 20, 30, а то и 40 тысяч гривен в месяц аренды.

Цена за аренду квартиры возле ст. м. "Демиевская". Фото: скриншот

Цена за аренду квартиры возле ст. м. "Теремки". Фото: скриншот

Цена на аренду квартиры возле ст. м. "Васильковская". Фото: скриншот

Покупка квартиры в Киеве

Что касается покупки квартир, то рынком в Киеве руководит не работа метро, а война. Все зависит от того, в каком финансовом состоянии находится застройщик, продолжается ли строительство. А дальше по классике — район, класс жилья и т.д.

Если вы планируете купить квартиру в новостройке, то провербте реальный статус объекта. Сейчас это можно сделать с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС). Такую информацию Новини.LIVE предоставила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Специальное имущественное право (СИП) — разновидность имущественного права, свидетельствующего о факте владения и распоряжения объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости (БОН). Для того чтобы зарегистрировать такое право, заказчику строительства нужно создать ряд определенных документов в ЭГЕСС и обнародовать подробную информацию об объекте строительства и данные о себе. Но заявление о государственной регистрации специального имущественного права предоставляется в ДРРП автоматически", — рассказала Шуляк.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Facebook

Она отметила, что только за месяц автоматически зарегистрировано 11378 млн будущих объектов недвижимости и теперь украинцы, которые вкладывают деньги в жилье, могут проверить состояние объекта, который они планируют выбрать.

Алгоритм проверки жилья потенциальным инвестором следующий:

Получить у застройщика идентификатор заинтересовавшего их объекта недвижимости (квартиры, паркоместа или помещения);

Зайти на портал ЕГЭСБ, в разделе "Реестры" выбрать подраздел "Специальное имущественное право" и документ "Заявление о регистрации имущественного права в ДРРП";

В поле "Идентификатор объекта строительства" введите идентификатор для поиска заявления о регистрации СИП. В нем указаны документы, на основании которых происходила регистрация СИП и их статусы: разрешительный документ, сведения об определении гарантийной доли, об определении адреса и другие документы для ее создания;

Перейти с заявления на разрешительный документ и пересмотреть его статус — он покажет, имеет ли заказчик право строить объект, который планирует приобрести инвестор;

В сведениях об определении гарантийной доли можно пересмотреть, является ли объект гарантийной долей, которую нельзя продавать, а также лиц, имеющих право продажи объекта, привлекаются ли средства от девелопера;

В проектной документации можно найти характеристики построенного объекта;

Также можно пересмотреть другие связанные документы и определить соответствие объекта строительства заявленным в договоре, что поможет принять решение об инвестировании.

Напомним, ранее мы писали о ценах на бюджетную однокомнатную квартиру в Киеве, ведь многие мечтают о возможности приобрести доступное жилье в столице. Стоимость квартир зависит от многих факторов: имеет значение не только состояние жилья и количество квадратных метров.