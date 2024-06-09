Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Подешевели ли квартиры в Голосеевском районе без метро — стоит покупать или брать в аренду arrow

Подешевели ли квартиры в Голосеевском районе без метро — стоит покупать или брать в аренду

9 июня 2024 07:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Аренда квартиры в Киеве - сколько стоит жилье в Голосеевском районе
ЖК в Голосеевском районе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Полгода, как шесть станций синей ветки метро в Киеве не функционируют, тем самым это повлекло транспортный коллапс в наиболее населенном Голосеевском районе столицы. За это время люди пересели на такси, купили дешевые авто или живут в километровых очередях на остановках, чтобы влезть в М2. В Киевсовете заявили, что метро в июне не возобновят, как обещали ранее.

Как все это отражается на рынке недвижимости — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Цены на аренду жилья

Голосеевский район всегда привлекал людей тем, что там огромный парк для отдыха, а также метро. Кстати, это одни из новейших станций — "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская"… Но, несмотря на "молодой возраст", авария произошла именно между "Демиевской" и "Лыбидской". Тогда эксперты прогнозировали, что в краткосрочной перспективе для рынка аренды и покупки жилья такой транспортный коллапс имеет небольшое значение. Но тогда речь шла о шести месяцах без метро.

В Киевсовете заявили — прогнозируют, что на ремонт метро нужно еще не менее восьми месяцев. Тем временем рынок недвижимости продолжает жить дальше, и цены на аренду жилья в этом районе не упали, а наоборот, где-то растут.

В этом районе невозможно найти однокомнатную квартиру со свежим ремонтом дешевле, чем за 15 000 грн. И здесь не имеет значения не только наличие метро, но и расстояние до него. А если вы хотите жить в современном ЖК, то готовьте 20, 30, а то и 40 тысяч гривен в месяц аренды.

аренда квартиры в Киеве
Цена за аренду квартиры возле ст. м. "Демиевская". Фото: скриншот
аренда квартиры в Киеве
Цена за аренду квартиры возле ст. м. "Теремки". Фото: скриншот
аренда квартиры в Киеве
Цена на аренду квартиры возле ст. м. "Васильковская". Фото: скриншот

Покупка квартиры в Киеве

Что касается покупки квартир, то рынком в Киеве руководит не работа метро, а война. Все зависит от того, в каком финансовом состоянии находится застройщик, продолжается ли строительство. А дальше по классике — район, класс жилья и т.д.

Если вы планируете купить квартиру в новостройке, то провербте реальный статус объекта. Сейчас это можно сделать с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС). Такую информацию Новини.LIVE предоставила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Специальное имущественное право (СИП) — разновидность имущественного права, свидетельствующего о факте владения и распоряжения объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости (БОН). Для того чтобы зарегистрировать такое право, заказчику строительства нужно создать ряд определенных документов в ЭГЕСС и обнародовать подробную информацию об объекте строительства и данные о себе. Но заявление о государственной регистрации специального имущественного права предоставляется в ДРРП автоматически", — рассказала Шуляк.

Елена Шуляк
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Facebook

Она отметила, что только за месяц автоматически зарегистрировано 11378 млн будущих объектов недвижимости и теперь украинцы, которые вкладывают деньги в жилье, могут проверить состояние объекта, который они планируют выбрать.

Алгоритм проверки жилья потенциальным инвестором следующий:

  1. Получить у застройщика идентификатор заинтересовавшего их объекта недвижимости (квартиры, паркоместа или помещения);
  1. Зайти на портал ЕГЭСБ, в разделе "Реестры" выбрать подраздел "Специальное имущественное право" и документ "Заявление о регистрации имущественного права в ДРРП";
  1. В поле "Идентификатор объекта строительства" введите идентификатор для поиска заявления о регистрации СИП. В нем указаны документы, на основании которых происходила регистрация СИП и их статусы: разрешительный документ, сведения об определении гарантийной доли, об определении адреса и другие документы для ее создания;
  1. Перейти с заявления на разрешительный документ и пересмотреть его статус — он покажет, имеет ли заказчик право строить объект, который планирует приобрести инвестор;
  1. В сведениях об определении гарантийной доли можно пересмотреть, является ли объект гарантийной долей, которую нельзя продавать, а также лиц, имеющих право продажи объекта, привлекаются ли средства от девелопера;
  1. В проектной документации можно найти характеристики построенного объекта;
  1. Также можно пересмотреть другие связанные документы и определить соответствие объекта строительства заявленным в договоре, что поможет принять решение об инвестировании.

Напомним, ранее мы писали о ценах на бюджетную однокомнатную квартиру в Киеве, ведь многие мечтают о возможности приобрести доступное жилье в столице. Стоимость квартир зависит от многих факторов: имеет значение не только состояние жилья и количество квадратных метров.

купить жилье в Киеве
недвижимость
цены на квартиры
жилье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина