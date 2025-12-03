Новорічна ялинка у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Київській міській військові адміністрації відповіли, чи скоротять комендантську годину у Києві на Різдво та Новий рік. Також у відомстві розповіли, як працюватиме міський транспорт у святкові дні.

Про все це у КМВА розповіли на запит видання "Телеграф".

Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік

Отже, на запит "Телеграфу" у Київській міській військовій адміністрації відповіли, що питання скасування або зменшення комендантської години в ніч на 25.12.2025 та в ніч на 01.01.2026 не обговорювалося.

"Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися. Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються", — зазначили у КМВА.

А також пояснили, що зміна режиму комендантської години несе додаткові ризики безпеки з огляду на терористичний характер російської агресії.

"Російські атаки на об’єкти громадянської інфраструктури постійні. Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватимуть суспільну важливість заходів під час свят", — наголосили у КМВА.

Крім того, у відомстві зауважили, що у роботі наземного громадського транспорту нині змін не передбачається. Транспорт курсуватиме відповідно до чинного режиму.

Метрополітен у ніч на 25 грудня також курсуватиме у звичайному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час.

Скриншот відповіді КМВА на запит "Телеграфу"

