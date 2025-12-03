Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Сократят ли комендантский час на Рождество и Новый год в Киеве

Сократят ли комендантский час на Рождество и Новый год в Киеве

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 22:08
Сократят ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год
Новогодняя елка в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киевской городской военные администрации ответили, сократят ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год. Также в ведомстве рассказали, как будет работать городской транспорт в праздничные дни.

Обо всем этом в КГВА рассказали на запрос издания "Телеграф".

Реклама
Читайте также:

Сократят ли комендантский час на Рождество и Новый год

Итак, на запрос "Телеграфа" в Киевской городской военной администрации ответили, что вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25.12.2025 и в ночь на 01.01.2026 не обсуждался.

"Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись. Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются", — отметили в КГВА.

А также пояснили, что изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности, учитывая террористический характер российской агрессии.

"Российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры постоянные. Потенциальный вред для киевлян от подобных решений значительно превышать общественную важность мероприятий во время праздников", — отметили в КГВА.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в работе наземного общественного транспорта сейчас изменений не предвидится. Транспорт будет курсировать в соответствии с действующим режимом.

Метрополитен в ночь на 25 декабря также будет курсировать в обычном режиме. Станции будут доступны как укрытие во время тревоги в ночное время.

Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік
Скриншот ответа КГГА на запрос "Телеграфа"

Напомним, что 28 ноября в Киеве начали устанавливать главную елку страны.

Ранее мы рассказывали, чем поразит нынешняя елка украинцев и сколько тысяч игрушек ее украсят.

Киев комендантский час Новый год Рождество КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации