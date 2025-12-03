Новогодняя елка в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киевской городской военные администрации ответили, сократят ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год. Также в ведомстве рассказали, как будет работать городской транспорт в праздничные дни.

Обо всем этом в КГВА рассказали на запрос издания "Телеграф".

Сократят ли комендантский час на Рождество и Новый год

Итак, на запрос "Телеграфа" в Киевской городской военной администрации ответили, что вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25.12.2025 и в ночь на 01.01.2026 не обсуждался.

"Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись. Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются", — отметили в КГВА.

А также пояснили, что изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности, учитывая террористический характер российской агрессии.

"Российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры постоянные. Потенциальный вред для киевлян от подобных решений значительно превышать общественную важность мероприятий во время праздников", — отметили в КГВА.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в работе наземного общественного транспорта сейчас изменений не предвидится. Транспорт будет курсировать в соответствии с действующим режимом.

Метрополитен в ночь на 25 декабря также будет курсировать в обычном режиме. Станции будут доступны как укрытие во время тревоги в ночное время.

