У Києві почали встановлювати головну ялинку країни — фоторепортаж

У Києві почали встановлювати головну ялинку країни — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:08
Головна ялинка у Києві — у якому стилі, де встановили та коли відкриття
Ялинка на Софіївській площі. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 листопада, на Софійській площі в Києві розпочали встановлювати головну ялинку України. Каркас 16-метрового новорічного дерева вже зібрано.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Читайте також:

Головна ялинка 2025 — у якому стилі та коли відкриття

Навколо каркаса встановлені коробки з іграшками та гілки ялинки. Долучитися до прикрашання ялинки зможуть усі охочі містяни та гості столиці. На ній буде понад 10 тисяч іграшок.

ялинка
Каркас ялинки на Софіївській площі. Фото: Новини.LIVE

Новорічне дерево у стилі Софії Київської матиме назву "Подих століть". Його одягнуть у пастельні відтінки з теплим сяйвом.

головна ялинка 2025
Низ новорічної ялинки прикрашають гілками. Фото: Новини.LIVE

Поруч планують облаштувати ковзанку та кілька ярмаркових будиночків. Великих концертів не буде.

новорічна ялинка на Софіївській площі
Гілки ялинки з прикрасами. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що хоча традиційно відкриття ялинки відбувається на День святого Миколая (за новим календарем 6 грудня), проте за словами директора компанії Folk Ukraine, яка і займається установленням ялинки, урочистості можуть відбутися у четвер, 4 грудня.

прикраси
Чоловік складає гілочки для ялинки. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення ялинку встановлюють за кошти меценатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли у столиці запрацюють ялинкові ярмарки.

Також ми писали, коли варто ставити ялинку в грудні за місячним календарем.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
