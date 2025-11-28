Головна ялинка у Києві — у якому стилі, де встановили та коли відкриття

Ялинка на Софіївській площі. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 листопада, на Софійській площі в Києві розпочали встановлювати головну ялинку України. Каркас 16-метрового новорічного дерева вже зібрано.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Навколо каркаса встановлені коробки з іграшками та гілки ялинки. Долучитися до прикрашання ялинки зможуть усі охочі містяни та гості столиці. На ній буде понад 10 тисяч іграшок.

Каркас ялинки на Софіївській площі. Фото: Новини.LIVE

Новорічне дерево у стилі Софії Київської матиме назву "Подих століть". Його одягнуть у пастельні відтінки з теплим сяйвом.

Низ новорічної ялинки прикрашають гілками. Фото: Новини.LIVE

Поруч планують облаштувати ковзанку та кілька ярмаркових будиночків. Великих концертів не буде.

Гілки ялинки з прикрасами. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що хоча традиційно відкриття ялинки відбувається на День святого Миколая (за новим календарем 6 грудня), проте за словами директора компанії Folk Ukraine, яка і займається установленням ялинки, урочистості можуть відбутися у четвер, 4 грудня.

Чоловік складає гілочки для ялинки. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення ялинку встановлюють за кошти меценатів.

