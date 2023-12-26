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Чи справді на тимчасових блокпостах у Києві роздають повістки — відповідь ЦПД

26 грудня 2023 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи справді на тимчасових блокпостах у Києві роздають повістки — відповідь ЦПД
Тимчасовий блокпост в Києві. Фото: КМВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі стала поширюватися інформація про те, що тимчасові блокпости та інженерні загородження, які встановили для навчань у столиці, насправді використовують для роздачі повісток. Як виявилося, ця інформація оманлива. 

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

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У своєму звіті вони посилаються на заяву голови КМВА Сергія Попка, де він розповідає що у різних районах Києва протягом трьох днів (25-28 грудня) будуть проводитися спільні навчання ЗСУ, Нацполіції та інших українських силовиків для підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності підрозділів силових відомств.

"Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", — каже Попко, та наголосив, що силовики не перевищуватимуть своїх повноважень.

Чи справді на тимчасових блокпостах у Києві роздають повістки — відповідь ЦПД
Заява Попка. Джерело: соцмережі

Також очільник КМВА наголосив на систематичності щодо проведення подібних тренувань для виявлення недоліків, роботи над помилками та кращої підготовки до захисту міста від ймовірних загроз.

Нагадаємо, що раніше у Києві було викрито власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали заради поширення антиукраїнських настроїв серед населення. 

Водночас харківські правоохоронці нейтралізували велике наркоугруповання, яке щомісяця збувало до двох тисяч доз психотропних речовин.

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