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Действительно ли на временных блокпостах в Киеве раздают повестки — ответ ЦПД

26 декабря 2023 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Действительно ли на временных блокпостах в Киеве раздают повестки — ответ ЦПД
Временный блокпост в Киеве. Фото: КГВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сети стала распространяться информация о том, что временные блокпосты и инженерные заграждения, которые установили для учений в столице, действительно используются для раздачи повесток. Как оказалось, эта информация обманчива.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

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В своем отчете они ссылаются на заявление главы КМВА Сергея Попко, где он рассказывает, что в разных районах Киева в течение трех дней (25-28 декабря) будут проводиться совместные учения ВСУ, Нацполиции и других украинских силовиков для повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности подразделений силовых ведомств.

"Эти учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — сказал Попко, и подчеркнул, что силовики не будут превышать своих полномочий.

Действительно ли на временных блокпостах в Киеве раздают повестки — ответ ЦПД
Заявление Попко. Источник: соцсети

Также глава КГВА отметил систематичность проведения подобных тренировок для выявления недостатков, работы над ошибками и лучшей подготовки к защите города от вероятных угроз.

Напомним, что ранее в Киеве были разоблачены владельцы предприятия-провайдера, которое транслировало российские телеканалы ради распространения антиукраинских настроений среди населения.

В то же время харьковские правоохранители нейтрализовали крупную наркогруппировку, которая ежемесячно сбывала до двух тысяч доз психотропных веществ.

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