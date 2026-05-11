Чи вистачає відремонтованих укриттів у Святошинському районі: відповідь РДА
Потреба мешканців Святошинського району в укритті на час російських атак задоволена. Загальне покриття сховищами становить понад 100%. Втім, цьогоріч запланований ремонт в підвальних приміщень, щоб покращити рівень комфорту громадян.
Про це заявив голова Святошинської РДА Георгій Зантарая в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.
У Святошинському районі облаштовані 463 укриття
Загалом у районі знаходить 463 укриття, 68 з них мають статус бомбосховища. На цей рік в планах районної державної адміністрації відремонтувати 12 підвальних приміщень. Там будуть укриття найпростішу типу.
"Загалом, за статистикою, покриття району для того, щоб люди могли себе почувати безпечно — це 107%. Наприкінці 2025 року у нас було завершено будівництво трьох протирадіаційних укриттів у закладах освіти. Цьогоріч у планах — закінчити та відкрити для людей ще три", — розповів Георгій Зантарая.
Також на Святошино цьогоріч мають побудувати ще три протирадіаційні укриття. Вони виконують вдень функцію підземної школи, а вночі — сховища для киян.
Нагадаємо, що для відновлення інфраструктури в Святошинському районі потрібно 108 мільйонів гривень. ДТЕК вже виділили 30 мільйонів на ремонт електрощитових.