Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Хватает ли отремонтированных укрытий в Святошинском районе: ответ РГА

Хватает ли отремонтированных укрытий в Святошинском районе: ответ РГА

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 06:20
Хватает ли отремонтированных укрытий в Святошинском районе
Отремонтированное укрытие в Святошинском районе. Фото: пресс-релиз

Потребность жителей Святошинского района в укрытии на время российских атак удовлетворена. Общее покрытие убежищами составляет более 100%. Впрочем, в этом году запланирован ремонт в подвальных помещений, чтобы улучшить уровень комфорта граждан.

Об этом заявил председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

В Святошинском районе обустроены 463 укрытия

Всего в районе находится 463 укрытия, 68 из них имеют статус бомбоубежища. На этот год в планах районной государственной администрации отремонтировать 12 подвальных помещений. Там будут укрытия простейшего типа.

"В целом, по статистике, покрытие района для того, чтобы люди могли себя чувствовать безопасно — это 107%. В конце 2025 года у нас было завершено строительство трех противорадиационных укрытий в учебных заведениях. В этом году в планах — закончить и открыть для людей еще три", — рассказал Георгий Зантарая.

Также на Святошино в этом году должны построить еще три противорадиационных укрытия. Они выполняют днем функцию подземной школы, а ночью — хранилища для киевлян.

Читайте также:

Напомним, что для восстановления инфраструктуры в Святошинском районе нужно 108 миллионов гривен. ДТЭК уже выделили 30 миллионов на ремонт электрощитовых.

Киев укрытия Святошинский район Киева
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации