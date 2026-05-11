Хватает ли отремонтированных укрытий в Святошинском районе

Отремонтированное укрытие в Святошинском районе. Фото: пресс-релиз

Потребность жителей Святошинского района в укрытии на время российских атак удовлетворена. Общее покрытие убежищами составляет более 100%. Впрочем, в этом году запланирован ремонт в подвальных помещений, чтобы улучшить уровень комфорта граждан.

Об этом заявил председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

В Святошинском районе обустроены 463 укрытия

Всего в районе находится 463 укрытия, 68 из них имеют статус бомбоубежища. На этот год в планах районной государственной администрации отремонтировать 12 подвальных помещений. Там будут укрытия простейшего типа.

"В целом, по статистике, покрытие района для того, чтобы люди могли себя чувствовать безопасно — это 107%. В конце 2025 года у нас было завершено строительство трех противорадиационных укрытий в учебных заведениях. В этом году в планах — закончить и открыть для людей еще три", — рассказал Георгий Зантарая.

Также на Святошино в этом году должны построить еще три противорадиационных укрытия. Они выполняют днем функцию подземной школы, а ночью — хранилища для киевлян.

Напомним, что для восстановления инфраструктуры в Святошинском районе нужно 108 миллионов гривен. ДТЭК уже выделили 30 миллионов на ремонт электрощитовых.