Інфраструктура Святошинського району потребує 108 млн грн на ремонт

Наслідки російських атак по Святошинському районі у 2025 році.

Підготовка Святошинського району Києва до холодів зіткнулася з браком коштів: із необхідних 108 мільйонів гривень місто поки має можливість надати менше третини. Через зношеність житлового фонду та старих електрощитових ситуація потребує термінового комплексного підходу за участю енергетиків.

Про це ексклюзивно в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Святошинської РДА Георгій Зантарая.

Києву не вистачає коштів для проведення ремонтних робіт у Святошинському районі до зими

Для належної підготовки інфраструктури Святошинського району столиці до майбутнього опалювального сезону бракує значної суми коштів. Наразі міський бюджет здатен покрити лише незначну частину від необхідних фінансів.

За словами посадовця, головним викликом для території є критична зношеність комунікацій та застарілість житлових будинків, що вимагає масштабних капіталовкладень.

Аби оцінити обсяги необхідних робіт, профільні фахівці разом із представниками міської влади та енергетиками вже кілька разів інспектували проблемні об'єкти району. Проте наразі фінансове питання залишається відкритим, адже виділених грошей вкрай мало для повного закриття потреб.

"Дивіться, у нас дуже старий жилий фонд і дуже старі щитові і ця комплексна робота повинна бути не тільки в Святошинському районі, а по місту. Вона вже проводиться, вже проводяться наради, вже три рази була нарада, вже представники ДТЕК і міста були у нас в районі. Вони оглядали ті потреби, які ми подавали, ті проблемні питання. На сьогодні у міста є можливість дати тільки 30 мільйонів, наших потреб набагато більше було, це майже 108 мільйонів, але я впевнений, що до кінця року місто знайде можливість, щоб в кожному районі, не тільки в Святошинському, зробити все для того, щоб люди могли пройти наступний опалювальний сезон набагато краще, ніж цей", — деталізував ситуацію Георгій Зантарая.

Новини.LIVE раніше повідомляв, що Святошинський район нерідко є ціллю російських військ при масованих обстрілах. У грудні 2025 року під удар потрапили цивільні багатоповерхівки та об'єкти критичної інфраструктури.

Так нещодавно, у квітні, в Святошинському районі від прямого влучання було зруйновано будинок. Лише на його відбудову потрібно витратити приблизно 20 млн гривень.

Особливо інтенсивних атак Святошинський район зазнав влітку у 2025 році. Район неодноразово опинився під масивними обстрілами, було зруйновано кілька житлових будинків. Кількість жертв сягнула кілька десятків мирних мешканців. Тоді ж виявилось, що влада столиці була неготова до надання допомоги постраждалим. Більшу частину організаційних робіт взяли на себе волонтери.