Чи вплинуть роботи на мосту Метро у Києві на метрополітен — у КМДА спростували фейк

Міст Метро в Києві. Фото: УНІАН

Підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену. Будівництво планують виконати наступного року.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, повідомляє пресслужба КМДА.

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У КМДА закликають не вірити недостовірній інформації, яку розповсюджують анонімні джерела.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт", — відзначив Кандибор.

У КМДА підкреслили, що виконання робіт на мосту Метро не вплине на щоденну роботу київської підземки. Зокрема "червона гілка" метрополітену протягом усього періоду виконання будівництва працюватиме у штатному режимі.

Нагадаємо, останні два роки міст Метро у Києві перебуває в ненайкращому стані. Бюджет на його капітальний ремонт уже виділили, але поки наказу закривати міст не було.

Як раніше повідомлялось, у КМДА розповіли, що за першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок. Загальна сума склала 110 тис. грн.