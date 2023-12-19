Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Повлияют ли работы на мосту Метро в Киеве на метрополитен — в КГГА опровергли фейк arrow

Повлияют ли работы на мосту Метро в Киеве на метрополитен — в КГГА опровергли фейк

19 декабря 2023 13:07
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Повлияют ли работы на мосту Метро в Киеве на метрополитен — в КГГА опровергли фейк
Мост Метро в Киеве. Фото: УНИАН
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Усиление опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена. Строительство планируют выполнить в следующем году.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Столичный чиновник опроверг фейк по поводу работ на мосту Метро

В КГГА призывают не верить недостоверной информации, распространяемой анонимными источниками.

"В сети появилась очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ", — отметил Кандибор.

В КГГА подчеркнули, что выполнение работ на мосту Метро не повлияет на ежедневную работу киевской подземки. В частности, "красная ветка" метрополитена в течение всего периода выполнения строительства будет работать в штатном режиме.

Напомним, последние два года мост Метро в Киеве находится в плохом состоянии. Бюджет на его капитальный ремонт уже был выделен, но пока приказа закрывать мост не было.

Как ранее сообщалось, в КГГА рассказали, что за первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысяч поездок. Общая сумма составила 110 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме