Повлияют ли работы на мосту Метро в Киеве на метрополитен — в КГГА опровергли фейк

Мост Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Усиление опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена. Строительство планируют выполнить в следующем году.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба КГГА.

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В КГГА призывают не верить недостоверной информации, распространяемой анонимными источниками.

"В сети появилась очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ", — отметил Кандибор.

В КГГА подчеркнули, что выполнение работ на мосту Метро не повлияет на ежедневную работу киевской подземки. В частности, "красная ветка" метрополитена в течение всего периода выполнения строительства будет работать в штатном режиме.

Напомним, последние два года мост Метро в Киеве находится в плохом состоянии. Бюджет на его капитальный ремонт уже был выделен, но пока приказа закрывать мост не было.

Как ранее сообщалось, в КГГА рассказали, что за первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысяч поездок. Общая сумма составила 110 тысяч гривен.