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Чи запровадять у Києві різні сигнали тривоги — відповідь КМВА

27 лютого 2025 23:26
Ольга Антоновська - редактор
Повітряна тривога у Києві — чи зроблять різні сигнали
Євген Ієвлєв у студії Вечір.LIVE. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

У Києві не будуть запроваджувати різні сигнали повітряної тривоги для дронової та ракетної небезпек. Безпілотники в жодному разі не несуть меншу загрозу, аніж ракети.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE у середу, 26 лютого.

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Протиповітряна оборона не може знищити дрон без наслідків. Однак, якщо ракета не долетіла до цілі, вона просто робить воронку в землі, а уламки безпілотників можуть як мінімум спричинити пожежі, або ж упасти на дахи будівель.

"Іноді дрони залітають на територію Києва на висоті нижчій, ніж найвищі будівлі міста. Тому думка про те, що дрони несуть меншу небезпеку — хибна", — наголосив Ієвлєв.

Він зазначив, що росіяни використовують дрони більшою мірою для тиску на цивільних українців. Нерідко вони не націлені на якісь критично важливі об'єкти, тому варто не нехтувати власною безпекою.

"Пропрацьовувалося це рішення, є дійсно думки, що краще зробити окремий сигнал повітряної тривоги для дронової атаки, окремо для ракетної безпеки, але сьогодні, провівши консультації з профільними службами, дійшли до висновку, що такої потреби немає", — зазначив речник КМВА.

Нагадаємо, Євген Ієвлєв наголосив на тому, що уламки збитих ворожих дронів не можна чіпати. Вони можуть здетонувати просто в руках.

Також речник КМВА висловився щодо довгих повітряних тривог у столиці. Ієвлєв пояснив, що росіяни не просто атакують міста, а й хочуть виснажити ППО.

Київ безпілотники повітряна тривога ракети війна атака
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