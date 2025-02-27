В КМВА закликали киян не чіпати уламки збитих дронів

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв. Фото: скриншот

Уламки збитих ворожих безпілотників ні в якому разі не можна чіпати. Необачний вчинок може призвести до поганих наслідків, оскільки останки дрона можуть вибухнути в руках.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE у середу, 26 лютого.

Читайте також:

У КМВА закликають не чіпати уламки дронів

Як зазначив Ієвлєв, киянам варто чітко дотримуватись правил безпеки, аби уникнути трагічних наслідків. Він наголосив на тому, що ворог постійно удосконалює вибухові пристрої на дронах, які запускає по українських містах. Через це вони становлять небезпеку навіть для досвідчених фахівців.

"Людина, яка піднімає цей дрон, може не розуміти, яке на сьогоднішній день сучасне технічне рішення ворог застосував на цьому безпілотнику", — наголосив Ієвлєв.

Нагадаємо, речник КМВА також повідомив про те, що тема зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві досі залишається дискусійною. Разом з тим, вже є напрацювання щодо розв'язання цього питання.

Також Ієвлєв розповів про те, чому повітряні тривоги в Києві зараз можуть тривати довго. За його словами, ворог не лише атакує Україну БпЛА, а й намагається виснажити ППО.