Воздушная тревога в Киеве — сделают ли разные сигналы

Евгений Иевлев в студии Вечір.LIVE. Фото: скриншот

В Киеве не будут вводить различные сигналы воздушной тревоги для дроновой и ракетной опасностей. Беспилотники ни в коем случае не несут меньшую угрозу, чем ракеты.

Об этом заявил представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 февраля.

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Противовоздушная оборона не может уничтожить дрон без последствий. Однако, если ракета не долетела до цели, она просто делает воронку в земле, а обломки беспилотников могут как минимум вызвать пожары, или же упасть на крыши зданий.

"Иногда дроны залетают на территорию Киева на высоте ниже, чем самые высокие здания города. Поэтому мнение о том, что дроны несут меньшую опасность — ошибочно", — подчеркнул Иевлев.

Он отметил, что россияне используют дроны в большей степени для давления на гражданских украинцев. Нередко они не нацелены на какие-то критически важные объекты, поэтому стоит не пренебрегать собственной безопасностью.

"Прорабатывалось это решение, есть действительно мнения, что лучше сделать отдельный сигнал воздушной тревоги для дроновой атаки, отдельно для ракетной безопасности, но сегодня, проведя консультации с профильными службами, пришли к выводу, что такой необходимости нет", — отметил представитель КГВА.

Напомним, Евгений Иевлев отметил, что обломки сбитых вражеских дронов нельзя трогать. Они могут сдетонировать прямо в руках.

Также представитель КГВА высказался относительно долгих воздушных тревог в столице. Иевлев объяснил, что россияне не просто атакуют города, но и хотят истощить ПВО.