Чому повітряні тривоги в Києві стали більш тривалими — відповідь КМВА

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв. Фото: скриншот відео

Повітряні тривоги в Києві зараз іноді тривають упродовж усієї ночі, до 05:00–06:00. Причиною таких тривалих тривог є те, що ворог не лише атакує Україну ударними безпілотниками, але й намагається виснажити ППО.

Про це в ефірі Вечір.LIVE з Юлією Литвиненко заявив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

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За словами експерта, ворог використовує дрони не лише для пошкодження об'єктів інфраструктури, а й як моральний тиск на громадян України. Росіяни запускають безпілотники великими хвилями, крім дронів із бойовими частинами, використовують так звані болванки, метою яких є перенавантаження української системи ППО, щоб та знищила частину болванок.

Також Ієвлєв наголосив, що думка щодо того, що дронові атаки менш небезпечні, ніж ракетні, є хибною. Знищити безпілотник без наслідків неможливо: від падіння уламків щонайменше виникають пожежі. Крім того, БпЛА можуть падати на дахи будівель.

"Я не нехтував би ні дроновими тривогами, ні сигналами про тривогу через ракетну небезпеку... Якщо ви хочете зберегти своє життя, не нехтуйте безпекою й переходьте в укритя", — наголосив речник Київської ОВА.

Нагадаємо, Євген Ієвлєв заявив, що в Києві немає жодного безпечного району. Ціллю ворога є вся столиця, тому уламки дронів і ракет можуть падати в будь-якій частині міста.

Також ми повідомляли, що в Києві поки що немає сертифікованих споруд, які можна було б встановити на зупинках як сховища. У КМВА заявили: щойно з'явиться можливість встановити таке укриття, влада клопотатиме про виділення коштів на ці роботи.