Транспорт замість метро - чи зміняться ціни на маршрутки

Курсуваня маршрутки у Києві. Фото: з відкритих джерел

У Києві закривають шість станцій метро на пів року. КМДА обіцяє альтернативний транспорт, але поки що його немає, всі плани перебувають на узгодженні. Та різниця між ціною на проїзд у метро на маршрутці суттєва.

Чи будуть змінені ціни на проїзд через закриття станцій метро в найбільш заселеному районі Києва, Новини.LIVE відповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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Ціни на проїзд у Києві

"Найскладніша ділянка буде на одеській трасі. Ці всі люди будуть їхати приватним транспортом. Ціни маршруток не будуть перенесені на нижчі, це ж приватні перевізники. Навпаки, не буду стверджувати, але може статися негативна зміна цін", — сказав Вітренко.

Закриття метро у Києві

Вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Йдеться про станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки". Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Вдень 8 грудня в Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Киянам пообіцяли, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як ми писали раніше, керівництво метрополітену запевнило, що ремонтів не уникнути. Загалом проблеми сталися через те, що станції будуватися за експериментальним планом, а не за класичним.