Транспорт вместо метро - изменятся ли цены на маршрутки

Курсирование маршрутки в Киеве. Фото: из открытых источников

В Киеве закрывают шесть станций метро на полгода. КГГА обещает альтернативный транспорт, но пока его нет, все планы находятся на согласовании. Но разница между ценой на проезд в метро на маршрутке существенная.

Будут ли изменены цены на проезд из-за закрытия станций метро в самом заселенном районе Киева, Новини.LIVE ответил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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Цены на проезд в Киеве

"Самый сложный участок будет на одесской трассе. Эти все люди будут ехать частным транспортом. Цены маршруток не будут перенесены на более низкие, это же частные перевозчики. Напротив, не буду утверждать, но может произойти негативное изменение цен", — сказал Витренко.

Закрытие метро в Киеве

Утром 8 декабря стало известно, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Речь идет о станциях "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Днем 8 декабря в Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Киевлянам пообещали, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как мы писали ранее, руководство метрополитена заверило, что ремонтов не избежать. В общем, проблемы произошли из-за того, что станции строиться по экспериментальному плану, а не по классическому.