Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Секретні тунелі Києва — правда чи міф про станцію "Вокзальна"

Секретні тунелі Києва — правда чи міф про станцію "Вокзальна"

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:55
Секретні тунелі метро Вокзальна — легенди київського метро
Станція метро в Києві "Вокзальна". Фото: ТиКиїв

У Києві станція метро "Вокзальна" вже понад шістдесят років залишається однією з найзавантаженіших транспортних точок столиці. Проте, існують й легенди та чутки, що насправді ця станція має мережу секретних підземних ходів і деякі з них ведуть до держустанов найвищого рівня.

Про це повідомляє "ТиКиїв".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про станцію метро "Вокзальна"

Її відкрили 6 листопада 1960 року. Ця станція стала кінцевою першої черги червоної гілки метрополітену та була спроєктована безпосередньо під залізничними коліями, щоб забезпечити пасажири з потяга могли одразу дістатися до потрібного місця на метро.

@ty_kyiv

Чи є під метро «Вокзальна» секретний тунель, який веде до урядових обʼєктів? Дивіться у нашій традиційній рубриці «Історія метро» #kyiv #ТиКиїв #київ #історіястанційметро #історіяметро #київськеметро

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Через своє незвичайне розташування "Вокзальна" від початку оповита легендами. Одразу після відкриття почали ширитися чутки, що зі станції нібито прокладено секретний тунель до Урядового кварталу. Втім, підтверджень існування такого переходу немає й досі.

Архітектори, які працювали над проєктом, приділяли особливу увагу не лише технічним складнощам будівництва під коліями, а й простору на станції.

Це було необхідно, оскільки "Вокзальна" від початку планувалася як один із ключових пересадкових вузлів. Сьогодні це єдина станція столичного метро, якою щодня користуються понад 100 тисяч пасажирів, а в пікові періоди навантаження може зростати вдвічі.

Таким чином, хоча легенди про "секретні ходи" до урядових будівель і далі циркулюють серед киян, жодних офіційних підтверджень їхнього існування немає.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про цікаві факти зі створення станції метро "Театральна".

А також дізнайтеся більше про "станцію-привид" у метрополітені Києва.

Київ метро транспорт легенди метрополітен
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації