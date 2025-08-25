Секретні тунелі метро Вокзальна — легенди київського метро

Станція метро в Києві "Вокзальна". Фото: ТиКиїв

У Києві станція метро "Вокзальна" вже понад шістдесят років залишається однією з найзавантаженіших транспортних точок столиці. Проте, існують й легенди та чутки, що насправді ця станція має мережу секретних підземних ходів і деякі з них ведуть до держустанов найвищого рівня.

Що відомо про станцію метро "Вокзальна"

Її відкрили 6 листопада 1960 року. Ця станція стала кінцевою першої черги червоної гілки метрополітену та була спроєктована безпосередньо під залізничними коліями, щоб забезпечити пасажири з потяга могли одразу дістатися до потрібного місця на метро.

Через своє незвичайне розташування "Вокзальна" від початку оповита легендами. Одразу після відкриття почали ширитися чутки, що зі станції нібито прокладено секретний тунель до Урядового кварталу. Втім, підтверджень існування такого переходу немає й досі.

Архітектори, які працювали над проєктом, приділяли особливу увагу не лише технічним складнощам будівництва під коліями, а й простору на станції.

Це було необхідно, оскільки "Вокзальна" від початку планувалася як один із ключових пересадкових вузлів. Сьогодні це єдина станція столичного метро, якою щодня користуються понад 100 тисяч пасажирів, а в пікові періоди навантаження може зростати вдвічі.

Таким чином, хоча легенди про "секретні ходи" до урядових будівель і далі циркулюють серед киян, жодних офіційних підтверджень їхнього існування немає.

