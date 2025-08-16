Метро Театральна у Києві — як з'явилася станція — архівні фото

Станція метро "Театральна". Фото: 500px.com

Мешканцям та гостям Києва добре знайома станція метро "Театральна", яка розташована між "Хрещатиком" і "Університетом". Вона має не лише особливе розташування, а й цікаву історію.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

Реклама

Читайте також:

Історія станції метро "Театральна"

Станцію звели між уже існуючими "Хрещатиком" та "Університетом" як пересадочний вузол на нову Сирецько-Печерську лінію. Цікаво, що роботи розпочали не в діючому тунелі, а поруч із ним.

Будівництво станції метро "Театральна". Фото: Telegram "Мій Київ"

1987 року рух поїздів на ділянці між "Університетом" і "Хрещатиком" зупинили майже на пів року — з березня до жовтня. Після завершення будівництва новий відрізок приєднали до основної лінії, а старі тунелі законсервували.

Прямий тунель між "Хрещатиком" і "Університетом" існує й досі, проте його використовують лише для технічних оглядів. Станцію "Театральна" урочисто відкрили 6 листопада 1987 року, приурочивши цю подію до 70-річчя Жовтневої революції.

Процес будівництва станції "Театральної". Фото: Telegram "Мій Київ"

Архітекторами станції стали Микола Альошкін, Анатолій Крушинський та Тамара Целіковська, а скульптором — Анатолій Кущ. На центральній стіні колись був барельєф Леніна, який під час декомунізації у 2014 році закрили зображенням театрального залу.

Станція метро "Театральна". Фото: Telegram "Мій Київ"

"Театральну" одразу проектували як пересадочний вузол. Після відкриття станції "Золоті ворота" у 1989 році тут з'явився перехід на Сирецько-Печерську лінію.

Фойє метро "Театральна". Фото: Telegram "Мій Київ"

Спочатку станція мала назву "Ленінська", але 2 лютого 1993 року її перейменували на "Театральну", оскільки поруч знаходяться Національна опера України та театр імені Лесі Українки.

Нагадаємо, у Києві зміниться рух на мосту через Десенку через ремонтні роботи.

А також стало відомо, що відомий готель "Салют" у Києві визнали банкрутом.