За незавершенный ремонт сквера в Шевченковском районе заплатили более 6 млн гривен — будут судить чиновника Киевзеленстроя

Сквер в Киеве. Фото: Київська міська прокуратура

Печерская окружная прокуратура Киева передала в суд дело заместителя начальника управления капитальных вложений КП "Киевзеленстрой", которого обвиняют в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Речь идет о сумме в более чем 6 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Установлено, что в сентябре 2024 года КП "Киевзеленстрой" заключило контракт с частной компанией на капитальный ремонт сквера в переулке Чеховском Шевченковского района. Общая стоимость работ составила более 6 млн гривен.

В сквере продолжаются работы. Фото: Киевская городская прокуратура

Согласно условиям договора, работы должны были быть завершены до 22 декабря 2024 года. Однако уже в конце декабря заказчик подписал акты выполненных работ и оплатил их в полном объеме.

Незавершенный ремонт сквера. Фото: Киевская городская прокуратура

Когда 10 января 2025 года правоохранители и работники аудиторской службы проверили состояние работ, выяснилось, что они фактически не выполнены. Во время осмотра представители подрядной организации продолжали высаживать цветы и выполнять работы, которые, по актам выполненных работ, должны были быть завершены еще до оплаты.

Работники ремонтируют сквер. Фото: Киевская городская прокуратура

Инвентарь работников. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы писали, что в Киеве перед судом предстанут заместитель директора КП "Киевводфонд" и двое руководителей подрядных компаний, которых обвиняют в растрате почти 500 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве застройщик задолжал городу 8,3 млн грн паевых взносов.