У Києві заступник директора КП "Київводфонд" розтратив 500 тисяч гривень на артезіанській свердловині на Оболоні

Бювет у Києві. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Києві перед судом постануть заступник директора КП "Київводфонд" та двоє керівників підрядних компаній. Їх звинувачують у розтраті майже 500 тисяч гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Оболоні.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі схеми

За даними правоохоронців, "Київводфонд" уклав договір із приватним підприємством на буріння артезіанської свердловини на вулиці Вишгородській. За документами її глибина мала складати 270 метрів, але експертиза показала, що фактично буріння зупинилося на 158 метрах.

Попри це, підрядники надали акти виконаних робіт, які посадовці підписали без перевірки. Як наслідок, на рахунки підрядників були перераховані бюджетні кошти за невиконану частину проєкту.

Бюветний комплекс у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Ця афера завдала Києву збитків на пів мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт передано до суду, а винуватцям загрожує серйозна відповідальність.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП "Київводфонд" та двох директорів підрядних організацій за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб", — йдеться у повідомленні.

Люди набирають воду у бюветі. Фото: Київська міська прокуратура

Також ми писали, що у Києві судитимуть директора підрядної компанії та інженера з технічного нагляду, яких звинувачують у завищенні вартості ремонту шкільного укриття.

Крім того, ми повідомляли, що забудовника зобов’язали сплатити понад 8,3 млн грн пайового внеску до бюджету Києва.