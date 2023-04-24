Чоловік, що вдарив дівчину-баристу, не працює в КМДА: там прокоментували інцидент

Чоловік вдарив дівчину-баристу. Скриншот із відео

У Києві чоловік вдарив дівчину-баристу, що помилилася в приготуванні напою. Він стверджує, що йому за це нічого не буде, бо нібито працює в КМДА.

Про це стверджує КМДА в Instagram.

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Як стверджують столичні пабліки, працівниця кав'ярні помилилася з молоком для кави та зробила нову. Коли відвідувач почав вимагати повернути кошти, між ними зав'язалася суперечка.

Дівчина спробувала вигнати клієнта за грубість, після чого отримала ляпаса по обличчю, що зафільмувала камера спостереження.

Чоловік не працює в КМДА

У КМДА зазначають, що чоловік, якого звуть Владислав Шевченко, у них не працює. Він лиш був стажером в приватному кафе, яке розташоване в будівлі мерії.

"Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, яке за договором оренди працює в будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування. За даними закладу, Володимир стажувався на позиції баристи в кафе. За зверненням мерії орендар одразу розірвав стосунки з Володимиром Шевченком", — повідомили в КМДА.

Заява КМДА, що чоловік не працює в них. Скриншот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно небайдужий громадянин Києва звернувся до ТОР, щоб вони допомогли вибратися жінці з водойми, яка випадково туди впала. Подія сталася днями ввечері в Печерському районі, на Набережному шосе.