Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Чоловік, що вдарив дівчину-баристу, не працює в КМДА: там прокоментували інцидент arrow

Чоловік, що вдарив дівчину-баристу, не працює в КМДА: там прокоментували інцидент

24 квітня 2023 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловік, що вдарив дівчину-баристу, не працює в КМДА: там прокоментували інцидент
Чоловік вдарив дівчину-баристу. Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві чоловік вдарив дівчину-баристу, що помилилася в приготуванні напою. Він стверджує, що йому за це нічого не буде, бо нібито працює в КМДА.

Про це стверджує КМДА в Instagram.

Читайте також:

Чоловік вдарив дівчину-баристу по обличчю

Як стверджують столичні пабліки, працівниця кав'ярні помилилася з молоком для кави та зробила нову. Коли відвідувач почав вимагати повернути кошти, між ними зав'язалася суперечка.

Дівчина спробувала вигнати клієнта за грубість, після чого отримала ляпаса по обличчю, що зафільмувала камера спостереження.

 

Чоловік не працює в КМДА

У КМДА зазначають, що чоловік, якого звуть Владислав Шевченко, у них не працює. Він лиш був стажером в приватному кафе, яке розташоване в будівлі мерії.

"Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, яке за договором оренди працює в будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування. За даними закладу, Володимир стажувався на позиції баристи в кафе. За зверненням мерії орендар одразу розірвав стосунки з Володимиром Шевченком", — повідомили в КМДА.

 

null
Заява КМДА, що чоловік не працює в них. Скриншот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно небайдужий громадянин Києва звернувся до ТОР, щоб вони допомогли вибратися жінці з водойми, яка випадково туди впала. Подія сталася днями ввечері в Печерському районі, на Набережному шосе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB