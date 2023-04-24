Ударивший девушку-баристу мужчина не работает в КГГА: там прокомментировали инцидент

Мужчина ударил девушку-баристу. Скриншот с видео

В Киеве мужчина ударил девушку-баристу, которая ошиблась в приготовлении напитка. Он утверждает, что ему за это ничего не будет, потому что якобы работает в КГГА.

Об этом утверждает КГГА в Instagram.

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Как утверждают столичные паблики, работница кофейни ошиблась с молоком для кофе и сделала новый. Когда посетитель потребовал вернуть средства, между ними завязался спор.

Девушка попыталась выгнать клиента за грубость, после чего получила оплеуху по лицу, запечатленную камерой наблюдения.

Мужчина не работает в КГГА

В КГГА отмечают, что мужчина, которого зовут Владислав Шевченко, у них не работает. Он был стажером в частном кафе, расположенном в здании мэрии.

"Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и оказывает услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции баристы в кафе. По обращению мэрии арендатор сразу разорвал отношения с Владимиром Шевченко", — сообщили в КГГА.

В КГГА сообщили, что мужчина у них не работает. Скриншот с Instagram

Напомним, что недавно неравнодушный гражданин Киева обратился в ТОР, чтобы они помогли выбраться случайно туда упавшей женщине из водоема. Событие произошло на днях вечером в Печерском районе, на Набережном шоссе.