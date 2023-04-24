Ударивший девушку-баристу мужчина не работает в КГГА: там прокомментировали инцидент
В Киеве мужчина ударил девушку-баристу, которая ошиблась в приготовлении напитка. Он утверждает, что ему за это ничего не будет, потому что якобы работает в КГГА.
Об этом утверждает КГГА в Instagram.
Мужчина ударил девушку-баристу по лицу
Как утверждают столичные паблики, работница кофейни ошиблась с молоком для кофе и сделала новый. Когда посетитель потребовал вернуть средства, между ними завязался спор.
Девушка попыталась выгнать клиента за грубость, после чего получила оплеуху по лицу, запечатленную камерой наблюдения.
Мужчина не работает в КГГА
В КГГА отмечают, что мужчина, которого зовут Владислав Шевченко, у них не работает. Он был стажером в частном кафе, расположенном в здании мэрии.
"Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и оказывает услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции баристы в кафе. По обращению мэрии арендатор сразу разорвал отношения с Владимиром Шевченко", — сообщили в КГГА.
Напомним, что недавно неравнодушный гражданин Киева обратился в ТОР, чтобы они помогли выбраться случайно туда упавшей женщине из водоема. Событие произошло на днях вечером в Печерском районе, на Набережном шоссе.