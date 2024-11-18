Метро в Киеве – почему во время тревог не открывают наземные станции

Наземная станция метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Киевляне уже неоднократно создавали петиции об открытии наземных станций метро во время воздушной тревоги. Однако их не открывают для пассажиров из-за соображений безопасности.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в интервью "Громадському радіо".

Читайте также:

Наземные станции метро в Киеве

Шаманов подчеркнул, что открытие наземных станций метро — это вопросы жизни и здоровья украинцев, и он в приоритете по сравнению с временными неудобствами.

"Я неоднократно повторял и буду повторять, что когда в столице работают Силы и средства противовоздушной обороны, то есть они сбивают и ракеты, и дроны. Соответственно, эти обломки могут, к сожалению, падать. Они не растворяются в воздухе. Это несет потенциальную опасность, поэтому мы вынуждены перекрывать те участки метро, которые выходят на поверхность", — сказал спикер КМВА.

По его словам, во время атак на город все должны быть в безопасности, поэтому движение метро и коммунального транспорта останавливается. Шаманов выразил понимание, что это действительно неудобно, но так или иначе, безопасность и жизнь важнее, чем чье-то неудобство.

"Несмотря на все петиции, мы не можем позволить себе открывать станции метро, которые на поверхности. Это жизнь и здоровье людей", — добавил он.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко с проверкой приехал на мост Метро, чтобы проверить, как проходят аварийные работы.

Также мы писали, что на строительство метро на Виноградаре выделили 30 млн грн.