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Ремонт на мосту Метро — на якому етапі роботи

14 листопада 2024 15:27
Карина Приходько - Редактор
Міст Метро у Києві — Кличко перевірив на якому етапі ремонтні роботи
Віталій Кличко перевіряє роботи на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Карина Приходько - Редактор

На мосту Метро у Києві тривають протиаварійні роботи, які розпочалися наприкінці серпня. Його готують до реставрації, для цього укріплюють прогони споруди. Однак на рух транспорту це не впливає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер, 14 жовтня. 

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"Перевірив, як тривають протиаварійні роботи на мосту Метро, що розпочали наприкінці серпня. Зараз це один з етапів робіт з реставрації об'єкта. Міст, нагадаю, ввели в експлуатацію у 1965 році", — сказав Кличко. 

За його словами, наразі фахівці працюють над встановленням тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Це забезпечить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

міст Метро
Ремонтні роботи на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
міст Метро Київ
Кличко перевіряє ремонтні роботи мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
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Ремонтні роботи на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Крім того, відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад. Як сказав, міський голова столиці, це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу. Також розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро — для влаштування підтримуючих конструкцій мосту.

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Ремонтні роботи на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Сьогодні Міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений — між правим та лівим берегами Дніпра. Також забезпечене судноплавство", — додав Віталій Кличко. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що міст Метро можуть закрити, адже в червні цьогоріч обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Також ми повідомляли цікаві факти про те, що було на місці моста Метро у Києві.

Віталій Кличко Київ ремонт метро міст Метро

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