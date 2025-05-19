Вітренко прокоментував доцільність витрат із бюджету Києва

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Фото: Вітренко/Facebook

Депутат Київської міської ради та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко пояснив, чому він ще не підписав рішення про внесення змін до бюджету Києва на 2025 рік. Він зазначив, що після аналізу напрацювань робочої групи виявилося, що близько 4 мільярдів гривень видатків планується спрямувати на парки та сквери.

Про це Андрій Вітренко написав у понеділок, 19 травня, в Telegram.

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Вітренко зазначив, що наразі навколо проєкту бюджету Києва існує безліч чуток — саме тому він вирішив їх спростувати та пояснити.

"Довкола проєкту бюджету столиці на 2025 рік вже крутиться чимало інсценізацій, маніпуляцій і відвертої дезінформації з боку мерської партії "УДАР", зокрема щодо моєї позиції", — зазначив депутат Київради.



А також додав, що він поступово розвінчуватиме ці міфи. Адже, як наголосив Вітренко, коли мовиться про мільярди гривень у воєнний час — "не може бути місця ані політичному гриму, ані кулуарним схемам".

Депутат Київради зазначив, що після аналізу напрацювань робочої групи стало очевидним, що 4 мільярди гривень додаткових видатків планується спрямувати на парки, сквери, незрозумілі ремонти та сумнівні закупівлі.

За його словами, ці видатки пропонується профінансувати з резервного фонду.

"У результаті резервний фонд воюючого Києва зменшиться до 400 мільйонів гривень. Це рішення я вважаю неприйнятним", — наголосив Вітренко.

А також додав, що бюджет воєнного часу має служити армії та людям, "а не створювати передвиборчий "вау-ефект", який так любить демонструвати мер Києва Віталій Кличко".

Скриншот повідомлення Вітренка/Telegram

Раніше Вітренко заявляв, що Київ виділив найменше коштів на підтримку Сил оборони України.

Також він наголошував, що прозорість київського бюджету не означає його ефективності.