Витренко прокомментировал целесообразность расходов из бюджета Киева

Четыре миллиарда на парки и скверы — Витренко о бюджете Киева
Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко объяснил, почему он еще не подписал решение о внесении изменений в бюджет Киева на 2025 год. Он отметил, что после анализа наработок рабочей группы оказалось, что около 4 миллиардов гривен расходов планируется направить на парки и скверы.
Об этом Андрей Витренко написал в понедельник, 19 мая, в Telegram.
Бюджет Киева-2025 — депутат опроверг дезинформацию и слухи
Витренко отметил, что сейчас вокруг проекта бюджета Киева существует множество слухов — именно поэтому он решил их опровергнуть и объяснить.
"Вокруг проекта бюджета столицы на 2025 год уже крутится немало инсценировок, манипуляций и откровенной дезинформации со стороны мэрской партии "УДАР", в частности относительно моей позиции", — отметил депутат Киевсовета.
А также добавил, что он постепенно будет развенчивать эти мифы. Ведь, как отметил Витренко, когда говорится о миллиардах гривен в военное время — "не может быть места ни политическому гриму, ни кулуарным схемам".
Депутат Киевсовета отметил, что после анализа наработок рабочей группы стало очевидным, что 4 миллиарда гривен дополнительных расходов планируется направить на парки, скверы, непонятные ремонты и сомнительные закупки.
По его словам, эти расходы предлагается профинансировать из резервного фонда.
"В результате резервный фонд воюющего Киева уменьшится до 400 миллионов гривен. Это решение я считаю неприемлемым", — подчеркнул Витренко.
А также добавил, что бюджет военного времени должен служить армии и людям, "а не создавать предвыборный "вау-эффект", который так любит демонстрировать мэр Киева Виталий Кличко".
Ранее Витренко заявлял, что Киев выделил меньше всего средств на поддержку Сил обороны Украины.
Также он отмечал, что прозрачность киевского бюджета не означает его эффективности.
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