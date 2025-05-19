Витренко прокомментировал целесообразность расходов из бюджета Киева

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: Витренко/Facebook

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко объяснил, почему он еще не подписал решение о внесении изменений в бюджет Киева на 2025 год. Он отметил, что после анализа наработок рабочей группы оказалось, что около 4 миллиардов гривен расходов планируется направить на парки и скверы.

Об этом Андрей Витренко написал в понедельник, 19 мая, в Telegram.

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Витренко отметил, что сейчас вокруг проекта бюджета Киева существует множество слухов — именно поэтому он решил их опровергнуть и объяснить.

"Вокруг проекта бюджета столицы на 2025 год уже крутится немало инсценировок, манипуляций и откровенной дезинформации со стороны мэрской партии "УДАР", в частности относительно моей позиции", — отметил депутат Киевсовета.



А также добавил, что он постепенно будет развенчивать эти мифы. Ведь, как отметил Витренко, когда говорится о миллиардах гривен в военное время — "не может быть места ни политическому гриму, ни кулуарным схемам".

Депутат Киевсовета отметил, что после анализа наработок рабочей группы стало очевидным, что 4 миллиарда гривен дополнительных расходов планируется направить на парки, скверы, непонятные ремонты и сомнительные закупки.

По его словам, эти расходы предлагается профинансировать из резервного фонда.

"В результате резервный фонд воюющего Киева уменьшится до 400 миллионов гривен. Это решение я считаю неприемлемым", — подчеркнул Витренко.

А также добавил, что бюджет военного времени должен служить армии и людям, "а не создавать предвыборный "вау-эффект", который так любит демонстрировать мэр Киева Виталий Кличко".

Скриншот сообщения Витренко/Telegram

Ранее Витренко заявлял, что Киев выделил меньше всего средств на поддержку Сил обороны Украины.

Также он отмечал, что прозрачность киевского бюджета не означает его эффективности.