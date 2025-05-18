За словами Андрія Вітренка, в бюджеті столиці виділено лише 10% на потребі сил оборони України

Засідання депутатів Київради. Ілюстративне фото: УНІАН

В київському бюджеті в межах напрямку захисту столиці пропонується розподілити 6 мільярдів гривень. Проте лише 500 мільйонів піде на програму "Захисник Києва", хоча столиця не така вже бідна і може виділити на цю програму значно більше коштів для підтримки українських героїв.

Про це в етері програми Київського часу заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

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За словами Вітренка, у відсотках, у відносних цифрах від частини бюджету — це один з найнижчих показників взагалі в Україні. Адже є громади, які 20% свого бюджету спрямовують саме на сили безпеки й оборони, а у Києві — до 10%.

"Щоб ви розуміли, наприклад, на будівництво метро на Виноградар планується виділити з цих шести мільярдів приблизно 700 мільйонів гривень. Але найдивовижніше, що у пункті "усіляке" зазначено один мільярд гривень. Що це взагалі за пункт?", — каже Вітренко.

Депутат зазначає, що це було б смішним, якби не було сумним. Бо коли подають документ, де написано "усіляке" — це, на його думку, несерйозно.

"І виникають великі запитання до тих людей, які готували в такому вигляді бюджет міста, який має забезпечувати життя більше ніж трьох мільйонів громадян", — акцентує Вітренко.

Раніше повідомлялось, що у Києві громадянам, чиє житло отримало пошкодження під час російських атак, виплачуватимуть оновлену фінансову допомогу. Рішення про це ухвалили депутати Київради.

Також повідомлялось, що кожен депутат Київської ради щороку має у розпорядженні 10 мільйонів гривень у рамках депутатського фонду. Ці гроші можна спрямовувати на вирішення нагальних потреб виборців.