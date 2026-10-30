Станція метро "Академмістечко" у Києві під час екстреного відключення світла. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські війська атакували енергетичний об’єкт у Києві. Наразі без електропостачання залишаються окремі частини Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів столиці.

Про наслідки удару повідомила енергетична компанія ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла у Києві

Через наслідки атаки у зазначених районах тимчасово не застосовують звичайні графіки знеструмлень.

У ДТЕК наголосили: "Графіки відключень в цих районах наразі не діють.

Енергетики столиці вже працюють на місцях пошкоджень".

Коли повернуть світло у Києві

Наразі точний час заживлення не повідомляють. Проте у ДТЕК зазначили, що фахівці займаються відновленням пошкодженого обладнання, щоб "якнайшвидше відновити роботу обладнання та повернути світло киянам".

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві з 2 листопада почнуть підключати житлові будинки до централізованого опалення. На запуск теплопостачання у столиці може знадобитися до семи днів. Сам опалювальний сезон розпочався ще 16 жовтня.

Також у п'ятницю, 30 жовтня, у Києві відновили рух Південним мостом в обох напрямках. Проїзд дозволили однією смугою для транспорту масою до 10 тонн.