Станция метро "Академгородок" в Киеве во время экстренного отключения света. Фото иллюстративное: УНІАН

Российские войска атаковали энергетический объект в Киеве. В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов столицы.

О последствиях удара сообщила энергетическая компания ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Отключение света в Киеве

Из-за последствий атаки в указанных районах временно не применяются обычные графики отключений.

В ДТЭК подчеркнули: "Графики отключений в этих районах пока не действуют.

Энергетики столицы уже работают на местах повреждений".

Когда восстановят свет в Киеве

Пока точное время восстановления не сообщается. Однако в ДТЭК отметили, что специалисты занимаются восстановлением поврежденного оборудования, чтобы "как можно быстрее возобновить работу оборудования и вернуть свет киевлянам".

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве со 2 ноября начнут подключать жилые дома к централизованному отоплению. На запуск теплоснабжения в столице может уйти до семи дней. Сам отопительный сезон начался еще 16 октября.

Также в пятницу, 30 октября, в Киеве возобновили движение по Южному мосту в обоих направлениях. Проезд разрешили по одной полосе для транспорта массой до 10 тонн.