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Головна Київ У Києві стартує опалювальний сезон: Кличко назвав дату

У Києві стартує опалювальний сезон: Кличко назвав дату

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30 жовтня 2026 16:36
Опалювальний сезон в Києві: Кличко назвав дату підключення будинків до тепла facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві із понеділка, 2 листопада, розпочнуть підключати житлові будинки до тепла. Для запуску централізованого теплопостачання може знадобитися до семи днів. Водночас опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у пʼятницю, 30 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Опалення у житлових будинках Києва

Кличко зазначив, що Київ став першим містом в Україні, який розпочав опалювальний сезон ще 16 жовтня. Спочатку тепло підключали для закладів соціальної сфери

"За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл", — розповів мер.

Вже з 2 листопада тепло почне зʼявлятися і в домівках киян. Для запуску може знадобитися до тижня.

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Столична система є однією з найбільших у Європі, а загальна протяжність її теплових мереж становить близько 3 тисяч кілометрів.

"Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури", — додав Кличко.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кличка, 30 жовтня у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом на правий берег. Також сьогодні відкриють рух у напрямку лівого берега.

А 29 жовтня на вулиці Голосіївській у Києві припаркований автомобіль провалився під асфальт. Причиною є аварія на водопроводі — стався витік води через пошкодження труби діаметром 500 мм.

Віталій Кличко Київ тепломережа теплопостачання опалення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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