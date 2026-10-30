Рух авто Південним мостом. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві у пʼятницю, 30 жовтня, відкрили рух автомобілів Південним мостом — однією смугою з лівого на правий берег для транспортних засобів до 10 тонн. Крім того, вже сьогодні відновлять рух з правого на лівий берег. Водночас працюватиме лиш одна смуга.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Рух автомобілів Південним мостом

"У напрямку ж з правого на лівий берег рух однією смугою відкриють сьогодні з 17:00", — зазначив Кличко.

За його словами, працівники профільних комунальних служб разом із науковцями розробляють технічні рішення для відновлення мостових конструкцій, пошкоджених унаслідок російської атаки. Особливу увагу приділяють елементам споруди, від яких залежить функціонування метрополітену.

Крім того, за дорученням Кличка, Департамент транспорту збільшив кількість автобусів на дублюючих маршрутах, а також реорганізував маршрут автобуса № 1М у три маршрути. Кількість збільшили до 17.

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Також вирішили додати два нових маршрути:

Автобусний № 3М — між станціями метро "Осокорки" і "Видубичі";

тролейбусний № 48 — між станцією метро "Лісова" і залізничною станцією "Куренівка".

"Роботу автобусних маршрутів № 22 та 91 оптимізували для поліпшення сполучення вздовж зеленої лінії метро", — додав мер Києва.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні зранку через значні затори в Києві поїздка на роботу з лівого берега для частини містян тривала до двох із половиною годин замість звичних 20 хвилин.

А економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ прокоментував обмеження руху через Дніпро. Він звернув увагу на нестачу в Києві альтернативних шляхів для пасажирських і вантажних перевезень. За його словами, столичну транспортну інфраструктуру варто було заздалегідь підготувати до подібних викликів в умовах війни.