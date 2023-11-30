Четырем судьям Киевского апелляционного суда объявили подозрение в коррупции
Четырем судьям Киевского апелляционного суда объявили подозрение. Их разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов.
Об этом сообщает САП.
Коррупция в Киевском апелляционном суде
Сегодня, 30 ноября, прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда, разоблаченным на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. дол. Взятки они получили за принятие решения об отмене ареста имущества.
"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.
Детали дела
Вчера, 29 ноября, прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды. Они установили, что 28 ноября "судья-посредник" получил от представителя частной компании неправомерную выгоду за удовлетворение жалобы на постановление местного суда о наложении ареста на воздушные суда.
"После получения средств указанный судья 10 тыс. долл. США оставил себе, а 25 тыс. долл. США передал коллегам, которые выносили судебное решение. 29 ноября 25 тыс. долл. США были распределены между всеми членами коллегии судей, которые осуществляли апелляционное рассмотрение", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.
Также писали, что чиновники Харьковской области хотели нажиться на строительстве укрытия для школьников. Впрочем, журналисты обнаружили в документации товары по завышенной стоимости.
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