Danone спростувала пошкодження офісу під час атаки 30 серпня

Компанія Danone. Фото: Facebook/Danone

Компанія Danone спростувала інформацію про нібито пошкодження її офісу в Києві внаслідок атаки, яка сталася 30 серпня. У підприємстві наголосили, що офіс Danone не зазнав пошкоджень і продовжує працювати у звичному режимі. Інформацію про можливі наслідки атаки для офісу назвали такою, що не відповідає дійсності.

Про це компанія повідомила в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У Danone спростували інформацію про пошкодження

Раніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про пожежу в будівлі, де розташований офіс Danone у Києві.

"У зв'язку з поширенням у мережі інформації про нібито пошкодження офісу Danone внаслідок атаки 30 серпня, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", — повідомили в компанії.

Повідомлення компанії. Фото: скриншот

Очевидці повідомляли про густий чорний дим, а окремі ресурси писали про можливе займання після атаки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у селі Мила Бучанського району Київської області 30 серпня безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару та подальшої детонації. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок трагедії загинули 38 людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 серпня у Київській області оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки. На знак скорботи в регіоні приспустили Державні Прапори України, а проведення розважальних заходів обмежили.