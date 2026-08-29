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Головна Київ На Київщині 30 серпня оголосили Днем жалоби

На Київщині 30 серпня оголосили Днем жалоби

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29 серпня 2026 16:31
Київщина оголосила 30 серпня Днем жалоби за загиблими
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

У Київській області 30 серпня оголосили Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, яка сталася напередодні. У регіоні вшановуватимуть пам’ять загиблих та висловлюватимуть співчуття їхнім рідним і близьким.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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На Київщині оголосили День жалоби

За словами Ткаченка, на знак скорботи та пам’яті в області будуть приспущені Державні Прапори України. Крім того, на території Київщини обмежать проведення розважальних заходів.

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Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Очільник КОВА закликав жителів області поставитися до таких заходів із повагою та розумінням. Також він попросив утриматися від гучного виконання та прослуховування музики в День жалоби.

"Висловлюю щирі співчуття кожній родині, яка зазнала втрати. Світла пам’ять усім загиблим", — наголосив Ткаченко.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Бучанському районі Київської області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по складу та подальшої детонації. Наразі відомо про 37 жертв. На місці тривають пошукові та рятувальні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський відреагував на ситуацію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару почалася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив, що зберігання вибухонебезпечних речовин поруч із житловими районами є неприпустимим.

Київська область війна в Україні загиблі Тимур Ткаченко атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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