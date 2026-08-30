Danone опровергла информацию о повреждении офиса во время атаки 30 августа

Компания Danone. Фото: Facebook/Danone

Компания Danone опровергла информацию о якобы повреждении ее офиса в Киеве в результате атаки, произошедшей 30 августа. В компании подчеркнули, что офис Danone не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Информацию о возможных последствиях атаки для офиса назвали не соответствующей действительности.

Об этом компания сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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В Danone опровергли информацию о повреждениях

Ранее в СМИ появились сообщения о пожаре в здании, где расположен офис Danone в Киеве.

"В связи с распространением в сети информации о якобы повреждении офиса Danone в результате атаки 30 августа, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в компании.

Сообщение компании. Фото: скриншот

Очевидцы сообщали о густом черном дыме, а отдельные ресурсы писали о возможном возгорании после атаки.

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Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа в Киевской области объявили Днем траура по жертвам российской атаки. В знак скорби в регионе приспустили государственные флаги Украины, а проведение развлекательных мероприятий ограничили.