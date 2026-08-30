Зеленський повідомив про 38 загиблих на Київщині після удару РФ і детонації

Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: instagram.com/libkos

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що у селі Мила Київської області безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Наразі відомо про 38 загиблих, а також чотирьох зниклих безвісти.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини та детонація боєприпасів

Більшу частину займань рятувальники вже ліквідували. Водночас піротехніки ДСНС працюють на місці цілодобово. Вони знаходять і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Територія зазнала значного забруднення, тому роботи триватимуть доти, доки це буде необхідно.

"На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває. Вдячний усім службам, які продовжують бути там, з людьми, допомагати", — каже Зеленський.

Інші обстріли України

Глава держави зауважив, що цими днями багато тривог у Києві та інших регіонах через реактивні дрони Росії. Зокрема, зафіксовано влучання по звичайних житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

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Упродовж цього тижня росіяни випустили проти України майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, серед яких північнокорейська балістика.

"Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини. На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через російський удар по складах у селі Мила та подальшу детонацію боєприпасів. Правоохоронці опитують свідків та встановлюють, чому склад боєприпасів розташовувався поруч із житловими будинками.

А 30 серпня на Київщині оголошено День жалоби за загиблими. На території регіону обмежать проведення розважальних заходів та приспустять прапори.