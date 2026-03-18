Депутатка повідомила, що Дарницьку ТЕЦ відбудують за держкошти

Зруйнована Дарницька ТЕЦ. Фото: Reuters

Відновлення Дарницької ТЕЦ у Києві відбуватиметься за підтримки держави та стане ключовим кроком у підготовці до наступного опалювального сезону. Паралельно передбачено розвиток енергонезалежності ОСББ і ЖБК, що дозволить мешканцям більше контролювати власне енергоспоживання.

Про це заявила голова підкомітету ВРУ з питань видатків держбюджету Леся Забуранна у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Відновлення роботи на Дарницькій ТЕЦ

Як повідомила Забуранна, зараз триває активна підготовка до робіт, спрямованих на забезпечення стабільного теплопостачання для киян.

"ТЕЦ буде відновлюватися в тому числі за допомогою держави. Ми будемо шукати шляхи залучення державних коштів, оскільки це є об'єкт стратегічної та критичної інфраструктури", — повідомила депутатка.

Попри курс на децентралізацію, повністю відмовитися від централізованого опалення неможливо, тому відновлення ТЕЦ та впровадження альтернативних джерел енергії відбуватиметься одночасно, забезпечуючи надійність і безперервність енергопостачання у житлових комплексах столиці.

"Не дивлячись на те, що і держава, і місто готуються до децентралізації, водночас ми не можемо відмовитися від централізованих теплових пунктів, тому це паралельні процеси: відновлення ТЕЦ та формування потужної децентралізованої системи тепло- і енергопостачання", — повідомила Забуранна.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ у Києві залишиться у приватній власності, і уряд не планує її націоналізувати. Наразі основна увага держави зосереджена на відновленні пошкоджених енергооб'єктів та підготовці їх до наступного опалювального сезону.

Російські атаки неодноразово завдавали шкоди Дарницькій ТЕЦ, і відновлення її роботи до попереднього стану потребуватиме мільйонних вкладень та часу. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, швидко відновити підприємство наразі неможливо.