Фінанси
Депутатка повідомила, що Дарницьку ТЕЦ відбудують за держкошти

Дата публікації: 18 березня 2026 21:53
Зруйнована Дарницька ТЕЦ. Фото: Reuters

Відновлення Дарницької ТЕЦ у Києві відбуватиметься за підтримки держави та стане ключовим кроком у підготовці до наступного опалювального сезону. Паралельно передбачено розвиток енергонезалежності ОСББ і ЖБК, що дозволить мешканцям більше контролювати власне енергоспоживання.

Про це заявила голова підкомітету ВРУ з питань видатків держбюджету Леся Забуранна у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Відновлення роботи на Дарницькій ТЕЦ

Як повідомила Забуранна, зараз триває активна підготовка до робіт, спрямованих на забезпечення стабільного теплопостачання для киян.

"ТЕЦ буде відновлюватися в тому числі за допомогою держави. Ми будемо шукати шляхи залучення державних коштів, оскільки це є об'єкт стратегічної та критичної інфраструктури", — повідомила депутатка.

Попри курс на децентралізацію, повністю відмовитися від централізованого опалення неможливо, тому відновлення ТЕЦ та впровадження альтернативних джерел енергії відбуватиметься одночасно, забезпечуючи надійність і безперервність енергопостачання у житлових комплексах столиці.

"Не дивлячись на те, що і держава, і місто готуються до децентралізації, водночас ми не можемо відмовитися від централізованих теплових пунктів, тому це паралельні процеси: відновлення ТЕЦ та формування потужної децентралізованої системи тепло- і енергопостачання", — повідомила Забуранна.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ у Києві залишиться у приватній власності, і уряд не планує її націоналізувати. Наразі основна увага держави зосереджена на відновленні пошкоджених енергооб'єктів та підготовці їх до наступного опалювального сезону.

Російські атаки неодноразово завдавали шкоди Дарницькій ТЕЦ, і відновлення її роботи до попереднього стану потребуватиме мільйонних вкладень та часу. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, швидко відновити підприємство наразі неможливо.

Київ ТЕЦ Дарницький район
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
